Как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах в Раду

Выборы в Верховную Раду не за горами. "Полиграфический комбинат "Украина" по полной готовит 60,4 млн бюллетеней к голосованию. Українські Новини расскажут как выглядит бюллетень и сколько нужно ресурсов для его изготовления. Для печати бюллетеней будет использовано почти 14 млн листов бумаги, что равно весу в 540 тонн. Над изготовлением бюллетней работают круглосуточно 800 сотрудников. Закончить печать им нужно до 15 июля.\r\nСотрудники полиграфкомбината работают над созданием бюллетеней\r\nСтоимость одного бюллетеня составляет 4 гривны 20 копеек, а в одномандатных округах - от 2 гривен 28 копеек до 4 гривен 68 копеек в зависимости от длины, которая зависит от количества кандидатов. \r\nИзбирательный бюллетень\r\nТакже в работе над бюллетенем используют 8 ступеней защиты с использованием специальных элементов и красок.\r\n \r\nКак сообщали Українські Новини, партии Зеленского и Бойко лидируют на выборах в Верховную Раду\r\nРанее ЦИК зарегистрировал 21 партию и больше трех тысяч кандидатов на выборы в Раду.\r\nТем временем в полицию поступило более 1,4 тысячи сообщений о нарушениях в избирательном процессе.