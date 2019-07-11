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11 июля 2019, четверг, 17:19 207
Выборы 2019-07-11T17:19:02+03:00
Українські Новини
Как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах в Раду

Как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах в Раду

Выборы в Верховную Раду не за горами. "Полиграфический комбинат "Украина" по полной готовит 60,4 млн бюллетеней к голосованию. Українські Новини расскажут как выглядит бюллетень и сколько нужно ресурсов для его изготовления. 

Для печати бюллетеней будет использовано почти 14 млн листов бумаги, что равно весу в 540 тонн. Над изготовлением бюллетней работают круглосуточно 800 сотрудников. Закончить печать им нужно до 15 июля.

Сотрудники полиграфкомбината работают над созданием бюллетенейСотрудники полиграфкомбината работают над созданием бюллетеней

Стоимость одного бюллетеня составляет 4 гривны 20 копеек, а в одномандатных округах - от 2 гривен 28 копеек до 4 гривен 68 копеек в зависимости от длины, которая зависит от количества кандидатов. 

Избирательный бюллетеньИзбирательный бюллетень

Также в работе над бюллетенем используют 8 ступеней защиты с использованием специальных элементов и красок.




Как сообщали Українські Новини, партии Зеленского и Бойко лидируют на выборах в Верховную Раду

Ранее ЦИК зарегистрировал 21 партию и больше трех тысяч кандидатов на выборы в Раду.

Тем временем в полицию поступило более 1,4 тысячи сообщений о нарушениях в избирательном процессе. 

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