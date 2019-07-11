Высота бюллетеней на выборы в Раду равна Килиманджаро, - директор полиграфкомбината "Украина"

Директор предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Юрий Онищенко сравнил количество бюллетеней на внеочередные парламентские выборы с Килиманджаро. Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы посчитали: если сложить все бюллетени один на другой в стопку, то ее высота будет равна наивысшей вершине Африки, Килиманджаро, - 5 км 895 м", - сказал он.

Всего будет изготовлено 60,4 млн бюллетеней: почти 30 млн для мажоритарных округов и более 30 млн - для общегосударственного, включая заграничный.



"Для печати бюллетеней будет использовано почти 14 млн листов защищенной бумаги, что равно весу 540 тонн", - рассказал Онищенко.



На данный момент напечатано уже 53,5 млн, или 84% бюллетеней, а процесс печати завершится до 15 июля.

Избирательный бюллетень

"Работники полиграфкомбината "Украина" работают в три смены 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. В процессе изготовления избирательных бюллетеней задействованы более 80%, то есть более 800 работников комбината... Печать бюллетеней будет завершена не позднее чем за 7 дней до дня голосования в соответствии с условиями законодательства", - сообщил Онищенко.

Сотрудники полиграфкомбината "Украина" работают над созданием бюллетеня

По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Евгения Радченко, стоимость одного бюллетеня для голосования в многомандатном округе составляет 4 гривны 20 копеек, а в одномандатных округах - от 2 гривен 28 копеек до 4 гривен 68 копеек в зависимости от длины, которая в свою очередь зависит от количества кандидатов.



"Сегодня наименьшее количество кандидатов - 5. Это в округе №188 в Хмельницком. Больше всего кандидатов - 46. Это округ №133 в Одессе", - сообщил он.



В свою очередь председатель ЦИКа Татьяна Слипачук рассказала, что на бюллетенях впервые будет изображено здание парламента. Бюллетени для голосования в общегосударственном многомандатном округе за политические партии будут серо-голубого цвета размером 60 см в длину и 20 см в ширину.



В них включены 22 партии с указанием их названия и имен первых пяти кандидатов в списке.В одномандатных округах для голосования за мажоритарщиков бюллетени будут песочного цвета.

Список партий в бюллетене

Ширина бюллетеня составляет 20 см, а длина зависит от количества баллотирующихся кандидатов: до 6 претендентов - 20 см, до 11 - 30 см, до 18 - 40 см, до 33 - 60 см, а до 50 - 80 см.



В бюллетенях имена кандидатов расположены в алфавитном порядке, а также указана информация об их дате рождения, образовании, месте работы и должности, месте регистрации, партийности и субъекте выдвижения.



Во всех бюллетенях информация напечатана с одной стороны на украинском языке и предусмотрено 8 ступеней защиты с использованием специальных элементов и красок.

При создании бюллетеня используют специальную защитную краску

Слева от данных о партиях и кандидатах размещены пустые квадраты, напротив одного из которых необходимо сделать пометку о голосовании.



Графы "против всех" в бюллетене нет, поскольку она не предусмотрена законодательством.







Как сообщали Українські Новини, ЦИК зарегистрировал 21 партию и больше трех тысяч кандидатов на парламентские выборы, которые состоятся 21 июля.