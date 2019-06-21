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21 июня 2019, пятница, 14:32 388
Политика 2019-06-21T14:43:07+03:00
Українські Новини
Зеленский ответил на петицию об увольнении Авакова

Зеленский ответил на петицию об увольнении Авакова

Арсен Аваков. Українське Фото
Арсен Аваков. Українське Фото

Президент Владимир Зеленский поблагодарил подписантов петиции об отстранении от исполнения служебных обязанностей с дальнейшим увольнением с должности министра внутренних дел Арсена Авакова за их гражданскую позицию и ответил, что у него отсутствуют подобные полномочия.

Об этом говорится в ответе Зеленского на сайте Администрации Президента, передают Українськi Новини.

"Анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение или освобождение от должности должностных лиц Президентом Украины возможно в отношении тех лиц, которые назначаются Президентом Украины. Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия Президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности Министра внутренних дел Украины пока отсутствуют. Спасибо всем, кто поддержал электронную петицию, за высказанную гражданскую позицию и надеюсь на одинаковое со мной понимание конституционной обязанности каждого неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины", - сказано в нем.

В частности, Зеленский напомнил, что условия и порядок отстранения должностного лица предусматриваются Уголовным процессуальным кодексом как мера обеспечения уголовного производства.

В свою очередь освобождение от должности министра внутренних дел относится к полномочиям Верховной Рады и осуществляется путем принятия отставки по поданному заявлению, по представлению премьер-министра или по собственной инициативе.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков и Зеленский намерены часто встречаться.

В июне Зеленский и Аваков открыли центр разминирования в Мариуполе

Ранее Зеленский рассказал, кого бы из министров оставил в Кабмине.

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