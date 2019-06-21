Зеленский ответил на петицию об увольнении Авакова

Президент Владимир Зеленский поблагодарил подписантов петиции об отстранении от исполнения служебных обязанностей с дальнейшим увольнением с должности министра внутренних дел Арсена Авакова за их гражданскую позицию и ответил, что у него отсутствуют подобные полномочия.

Об этом говорится в ответе Зеленского на сайте Администрации Президента, передают Українськi Новини.

"Анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение или освобождение от должности должностных лиц Президентом Украины возможно в отношении тех лиц, которые назначаются Президентом Украины. Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия Президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности Министра внутренних дел Украины пока отсутствуют. Спасибо всем, кто поддержал электронную петицию, за высказанную гражданскую позицию и надеюсь на одинаковое со мной понимание конституционной обязанности каждого неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины", - сказано в нем.

В частности, Зеленский напомнил, что условия и порядок отстранения должностного лица предусматриваются Уголовным процессуальным кодексом как мера обеспечения уголовного производства.

В свою очередь освобождение от должности министра внутренних дел относится к полномочиям Верховной Рады и осуществляется путем принятия отставки по поданному заявлению, по представлению премьер-министра или по собственной инициативе.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков и Зеленский намерены часто встречаться.

В июне Зеленский и Аваков открыли центр разминирования в Мариуполе.

Ранее Зеленский рассказал, кого бы из министров оставил в Кабмине.