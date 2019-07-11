Верховная Рада приняла Избирательный кодекс.

За принятие законопроекта №3112-1 в целом проголосовали 230 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроект №3112-1 председателя Рады Андрея Парубия, депутатов Александра Черненко (фракция "Блок Петра Порошенко") и Леонида Емца ("Народный фронт") предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах.

Каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

В избирательных регионах избиратели будут голосовать за соответствующие региональные списки, а не единый список кандидатов.

Кроме того, избиратель может проголосовать также и за отдельного кандидата, включенного в список, за который он голосует.

Проходной барьер - 5%.

После определения партий, преодолевших барьер, ЦИК будет определять избирательную квоту - количество голосов, необходимое для получения одного мандата.

Эта квота будет определяться делением количества всех голосов в общегосударственном округе за все региональные списки партий, преодолевших избирательный барьер, на конституционный состав Рады (450).

После этого ЦИК будет определять количество мандатов, которые будет получать каждый региональный список партии.

Для этого количество поданных за него голосов в избирательном регионе делится на избирательную квоту и полученное число округляется до целого числа.

Эти мандаты будут получать кандидаты от партии в избирательном регионе, которые получили в свою поддержку наибольшее количество голосов избирателей.

Далее нераспределенные в округах места будут распределяться между партиями со списком кандидатов партий в общегосударственном избирательном округе, который будет сформирован по итогам голосования.

Закон вступит в силу 1 декабря 2023 года.

Фото: Верховная Рада/Твиттер

Как сообщали Українські Новини, Рада планировала принять Избирательный кодекс до 14 июля.

Ранее "Нацкорпус" пришел к Раде с требованием внести изменения в Избирательный кодекс и снизить проходной барьер