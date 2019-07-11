\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВерховная Рада приняла Избирательный кодекс.\r\nЗа принятие законопроекта №3112-1 в целом проголосовали 230 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nЗаконопроект №3112-1 председателя Рады Андрея Парубия, депутатов Александра Черненко (фракция "Блок Петра Порошенко") и Леонида Емца ("Народный фронт") предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах.\r\nКаждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.\r\nВ избирательных регионах избиратели будут голосовать за соответствующие региональные списки, а не единый список кандидатов.\r\nКроме того, избиратель может проголосовать также и за отдельного кандидата, включенного в список, за который он голосует.\r\nПроходной барьер - 5%.\r\nПосле определения партий, преодолевших барьер, ЦИК будет определять избирательную квоту - количество голосов, необходимое для получения одного мандата.\r\nЭта квота будет определяться делением количества всех голосов в общегосударственном округе за все региональные списки партий, преодолевших избирательный барьер, на конституционный состав Рады (450).\r\nПосле этого ЦИК будет определять количество мандатов, которые будет получать каждый региональный список партии.\r\nДля этого количество поданных за него голосов в избирательном регионе делится на избирательную квоту и полученное число округляется до целого числа.\r\nЭти мандаты будут получать кандидаты от партии в избирательном регионе, которые получили в свою поддержку наибольшее количество голосов избирателей.\r\nДалее нераспределенные в округах места будут распределяться между партиями со списком кандидатов партий в общегосударственном избирательном округе, который будет сформирован по итогам голосования.\r\nЗакон вступит в силу 1 декабря 2023 года.\r\nФото: Верховная Рада\/Твиттер\r\nКак сообщали Українські Новини, Рада планировала принять Избирательный кодекс до 14 июля.\r\nРанее "Нацкорпус" пришел к Раде с требованием внести изменения в Избирательный кодекс и снизить проходной барьер\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n