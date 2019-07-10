подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
10 июля 2019, среда, 20:07 308
Кабмин 2019-07-10T22:00:02+03:00
Українські Новини
Гройсман рассказал о планах по назначению губернаторов

Гройсман рассказал о планах по назначению губернаторов

Владимир Гройсман.
Владимир Гройсман.

Зеленский не вносил на согласование Кабинета Министров новых кандидатур на должности глав государственных областных администраций после того, как Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Все кадровые вопросы на сегодняшний день правительством и Офисом Президента реализованы так, как мы планировали. Дополнительных решений по этому поводу мы не планируем", - сказал он.

Так он ответил на вопрос журналиста, когда планируется назначение глав ОГА, которые остаются без руководителей.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций. Также Зеленский уволил губернаторов трех областей и сразу назначил им временные замены.

Позже Зеленский уволил двух губернаторов и также сразу назначил на замену их заместителей.

Тем временем Зеленский заявлял о намерениях сменить всех губернаторов.

Больше новостей о: Владимир Гройсман Губернаторы Назначение губернаторов Владимир Зеленский

Архив
Новости
В Италии из-за града размером с апельсин в больницу попали 18 человек 22:23
Свастик и Василина: какие имена дают киевские родители своим детям в 2019 22:02
Поезд Интерсити "Киев-Львов" попал в аварию 21:47
Экс-начальника Закарпатской таможни подозревают в присвоении 13 млн гривен 21:24
Российские документы подполковника Нацгвардии. Фото: СБУ
У владеющего гостайной подполковника Нацгвардии оказалось российское гражданство 21:17
больше новостей
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
Люди нагадили: Зеленский поспорил с главой Борисполя, откуда в очищенном озере фекалии 14:17
Прицеп упал на голову водителю фуры на проспекте Победы в Киеве 10:53
Рейтинг платформы Бойко перевалил за 14%, "Оппоблок" Ахметова не проходит 11:10
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин 11:43
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
В УПЦ пояснили, почему Элладская православная церковь не будет рассматривать "украинский вопрос" на соборе 14:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok