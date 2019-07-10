Гройсман рассказал о планах по назначению губернаторов

Зеленский не вносил на согласование Кабинета Министров новых кандидатур на должности глав государственных областных администраций после того, как Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена.\r\nОб этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал журналистам, передают Українськi Новини.\r\n"Все кадровые вопросы на сегодняшний день правительством и Офисом Президента реализованы так, как мы планировали. Дополнительных решений по этому поводу мы не планируем", - сказал он.\r\nТак он ответил на вопрос журналиста, когда планируется назначение глав ОГА, которые остаются без руководителей.\r\nДругих деталей он не сообщил.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций и назначил 12 исполняющих обязанности председателей обладминистраций. Также Зеленский уволил губернаторов трех областей и сразу назначил им временные замены.\r\nПозже Зеленский уволил двух губернаторов и также сразу назначил на замену их заместителей.\r\nТем временем Зеленский заявлял о намерениях сменить всех губернаторов.