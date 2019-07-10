В районе Центрального рынка Луганска прогремел мощный взрыв в здании

В центре оккупированного Луганска по улице Магнитогорская, 2, в районе седьмого этажа многоэтажного неэксплуатируемого здания прогремел взрыв, пишут сепаратистские сайты.\r\nЗдание находится в районе Центрального рынка Луганска. Взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе седьмого этажа. Взрыв не спровоцировал возгорание.\r\nПо предварительным данным, жертв нет. На месте работают так называемые "МЧС", саперы и "МВД". Здание оцеплено.\r\nО причинах взрыва не сообщается.\r\nТерритория возле взорвавшегося здания. Фото: сепаратисткие сайты\r\nКак сообщали Українські Новини, в Луганске начал разрушаться жилой дом: жильцов переселили в палатки. Также минометный обстрел под Луганском повредил жилье и обесточил дома мирного населения.\r\nРанее возле луганской мэрии прогремел мощный взрыв, а в центре Луганска ОБСЕ обнаружила "Грады", танки и гаубицы.\r\nКроме того, после взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском.\r\nТем временем Зеленский назначил главу Луганской ОГА.