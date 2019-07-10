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10 июля 2019, среда, 19:27 90
Происшествия 2019-07-10T19:28:31+03:00
Українські Новини
В районе Центрального рынка Луганска прогремел мощный взрыв в здании

В районе Центрального рынка Луганска прогремел мощный взрыв в здании

Взорвавшееся здание в Луганске. Фото: сепаратисткие сайты
Взорвавшееся здание в Луганске. Фото: сепаратисткие сайты

В центре оккупированного Луганска по улице Магнитогорская, 2, в районе седьмого этажа многоэтажного неэксплуатируемого здания прогремел взрыв, пишут сепаратистские сайты.

Здание находится в районе Центрального рынка Луганска. Взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе седьмого этажа. Взрыв не спровоцировал возгорание.

По предварительным данным, жертв нет. На месте работают так называемые "МЧС", саперы и "МВД". Здание оцеплено.

О причинах взрыва не сообщается.

Территория возле взорвавшегося здания. Фото: сепаратисткие сайтыТерритория возле взорвавшегося здания. Фото: сепаратисткие сайты

Как сообщали Українські Новини, в Луганске начал разрушаться жилой дом: жильцов переселили в палатки. Также минометный обстрел под Луганском повредил жилье и обесточил дома мирного населения.

Ранее возле луганской мэрии прогремел мощный взрыв, а в центре Луганска ОБСЕ обнаружила "Грады", танки и гаубицы.

Кроме того, после взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском.

Тем временем Зеленский назначил главу Луганской ОГА.

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