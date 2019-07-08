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08 липня 2019, понеділок, 19:25 24
Події 2019-07-08T23:30:03+03:00
Українські Новини
Мінометний обстріл під Луганськом пошкодив житло та знеструмив будинки мирного населення

Мінометний обстріл під Луганськом пошкодив житло та знеструмив будинки мирного населення

Обстріл Катеринівки. Фото: facebook.com/policeLG
Обстріл Катеринівки. Фото: facebook.com/policeLG

Національна поліція почала розслідування як терористичного акту мінометного обстрілу села Катеринівка Попаснянського району Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіції в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, обстріл відбувався з 5-ї до 6-ї години понеділка з боку Первомайська (Луганська область), розташованого на тимчасово непідконтрольній території.

В результаті прямого влучення снаряда в господарську споруду сталося займання мотоцикла "Урал" і сіна, яке господарі заготовили для худоби на зиму.

Крім того, в результаті обстрілу було пошкоджено лінії електропостачання та шибки у вікнах чотирьох будинків по вул. Тімірязєва.

Даних про жертви і постраждалих серед мирних громадян немає.

Відновлення електропостачання планується після припинення вогню і надання режиму тиші.

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

Обстріл Катериновки. Фото: facebook.com/policeLGОбстріл Катериновки. Фото: facebook.com/policeLG

Як повідомляли Українські Новини, раніше в СММ ОБСЄ заявили про отримання повідомлень сторін про завершення розведення військ у Станиці Луганській, яке раніше зривали бойовики.

Після суттєвого загострення у зоні ООС в четвер, 2 українських військових отримали поранення і 4 – бойові травми у ході Операції Об'єднаних сил 5 липня.

А в неділю бойовики обстріляли позиції сил ООС із забороненої зброї, двоє військових травмовано.

Українські військові відповіли бойовикам "за наших медиків" жорстким ударом, з'явилося яскраве відео.

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