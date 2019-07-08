Мінометний обстріл під Луганськом пошкодив житло та знеструмив будинки мирного населення

Національна поліція почала розслідування як терористичного акту мінометного обстрілу села Катеринівка Попаснянського району Луганської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіції в області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, обстріл відбувався з 5-ї до 6-ї години понеділка з боку Первомайська (Луганська область), розташованого на тимчасово непідконтрольній території.\r\nВ результаті прямого влучення снаряда в господарську споруду сталося займання мотоцикла "Урал" і сіна, яке господарі заготовили для худоби на зиму.\r\nКрім того, в результаті обстрілу було пошкоджено лінії електропостачання та шибки у вікнах чотирьох будинків по вул. Тімірязєва.\r\nДаних про жертви і постраждалих серед мирних громадян немає.\r\nВідновлення електропостачання планується після припинення вогню і надання режиму тиші.\r\nЗа фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).\r\nОбстріл Катериновки. Фото: facebook.com\/policeLG\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше в СММ ОБСЄ заявили про отримання повідомлень сторін про завершення розведення військ у Станиці Луганській, яке раніше зривали бойовики.\r\nПісля суттєвого загострення у зоні ООС в четвер, 2 українських військових отримали поранення і 4 – бойові травми у ході Операції Об'єднаних сил 5 липня.\r\nА в неділю бойовики обстріляли позиції сил ООС із забороненої зброї, двоє військових травмовано.\r\nУкраїнські військові відповіли бойовикам "за наших медиків" жорстким ударом, з'явилося яскраве відео.