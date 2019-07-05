Обострение в зоне ООС: боевики били из минометов и артиллерии, есть погибший и раненые

За прошедшие сутки боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 6 - получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 июля.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции ОС: возле Опытного, Лебединского, Березового, Водяного, Красногоровки, Широкиного, окрестности Песков, Марьинки, в районе Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 14 раз: возле Новгородского, Крымского, Луганского, Новолуганского, Хутора Вольный, Золотого-4, окрестности Новотошковского, Южного, в районе Попасной.

По данным разведки, 4 июля двух оккупантов уничтожено и один ранен.

"С начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил четыре обстрела позиций украинских защитников: возле Водяного, Новотроицкого, в районе Николаевки и окрестности Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза: возле Крымского и Новотошковского", - говорится в отчете.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе 4 июля скончался старший солдат Эдуард Лобода, получивший ранения при выполнении боевой задачи.

Ранее, 1 июля, на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены.