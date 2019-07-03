Видео дня: украинские военные ответили боевикам "за наших медиков" жестким ударом

Разведывательная группа К-2 из 54-й бригады, уничтожила две позиции террористов в ответ на обстрелял автомобиля одного из подразделений Операции объединенных сил (ООС) во время эвакуации медиками раненого в районе Водяного (Донецкая область).

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook волонтер Юрий Мисягин.

"Это за наших медиков. ВСУ достает террористов, окопавшихся в укрытиях под землей и высоко, как им казалось, в "небе". Совсем другой участок фронта, но ответка по врагу прилетела там", - написал он.

Волонтер рассказал, что бойцы из боевой - разведывательной группы К-2 из 54-й бригады, сначала подняли волонтерский дрон, подняли его на самый верх террикона, он завис чуть ли не над головами врага. Все засняли. Проанализировали видео и оценили обстановку.

"И когда вся подготовительная работа была проведена, двумя точно посланными птичками, были разнесены два гнезда российско-террористических войск. Точно в цель. Две птички- два гнездышка. И это еще не все" - написал Мисягин и призвал помогать армии.

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Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский отреагировал на обстрел медицинского авто при эвакуации медиками раненого в ООС.

Тем временем ОБСЕ получило уведомления сторон о разведении войск у Станицы Луганской.