Видео дня: украинские военные ответили боевикам "за наших медиков" жестким ударом

Разведывательная группа К-2 из 54-й бригады, уничтожила две позиции террористов в ответ на обстрелял автомобиля одного из подразделений Операции объединенных сил (ООС) во время эвакуации медиками раненого в районе Водяного (Донецкая область).\r\nОб этом написал на своей странице в социальной сети Facebook волонтер Юрий Мисягин.\r\n"Это за наших медиков. ВСУ достает террористов, окопавшихся в укрытиях под землей и высоко, как им казалось, в "небе". Совсем другой участок фронта, но ответка по врагу прилетела там", - написал он.\r\nВолонтер рассказал, что бойцы из боевой - разведывательной группы К-2 из 54-й бригады, сначала подняли волонтерский дрон, подняли его на самый верх террикона, он завис чуть ли не над головами врага. Все засняли. Проанализировали видео и оценили обстановку.\r\n"И когда вся подготовительная работа была проведена, двумя точно посланными птичками, были разнесены два гнезда российско-террористических войск. Точно в цель. Две птички- два гнездышка. И это еще не все" - написал Мисягин и призвал помогать армии.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=A7ZStZdfZcY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский отреагировал на обстрел медицинского авто при эвакуации медиками раненого в ООС.\r\nТем временем ОБСЕ получило уведомления сторон о разведении войск у Станицы Луганской.