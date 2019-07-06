В зоне ООС ранены двое украинских военных, боевики в ответ понесли существенные потери

После существенного обострения зоне ООС в четверг, 2 украинских военных получили ранения и 4 – боевые травмы в ходе Операции Объединенных сил 5 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских войск были обстреляны 13 раз, в районе "Восток" - 15 раз.

12 раз противник применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также боевики вели огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки 2 украинских военнослужащих получили ранения, еще четверо – боевые травмы. По данным разведки, пятого июля 2 боевика погибли и 3 получили ранения.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 30 раз обстреляли позиции ООС 4 июля, 1 военный погиб, 3 ранены, 3 травмированы.

На Донбассе 4 июля скончался старший солдат Эдуард Лобода, получивший ранения при выполнении боевой задачи.

Ранее, 1 июля, на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены.