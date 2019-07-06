подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
06 июля 2019, суббота, 08:15 816
Силовые структуры 2019-07-06T08:16:38+03:00
Українські Новини
В зоне ООС ранены двое украинских военных, боевики в ответ понесли существенные потери

В зоне ООС ранены двое украинских военных, боевики в ответ понесли существенные потери

ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР

После существенного обострения зоне ООС в четверг, 2 украинских военных получили ранения и 4 – боевые травмы в ходе Операции Объединенных сил 5 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских войск были обстреляны 13 раз, в районе "Восток" - 15 раз.

12 раз противник применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также боевики вели огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки 2 украинских военнослужащих получили ранения, еще четверо – боевые травмы. По данным разведки, пятого июля 2 боевика погибли и 3 получили ранения.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 30 раз обстреляли позиции ООС 4 июля, 1 военный погиб, 3 ранены, 3 травмированы.

На Донбассе 4 июля скончался старший солдат Эдуард Лобода, получивший ранения при выполнении боевой задачи.

Ранее, 1 июля, на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены.

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС Погибшие в ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
В начале июля дизтопливо на заправках подешевело 09:55
В Винницкой области прошел многотысячный крестный ход на месте Калиновского чуда 09:25
Курс доллара и цены вырастут: эксперты дали прогноз на третий квартал 2019 09:11 Инфографика
Смертельное ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Женщина упала с мопеда и ее переехал грузовик под Киевом 08:45
В зоне ООС ранены двое украинских военных, боевики в ответ понесли существенные потери 08:15
больше новостей
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского 09:05
ДТП на Одесской трассе. Скриншот видео
На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру 10:40
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
больше новостей
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
В парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Писаренко 11:46
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok