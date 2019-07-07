Боевики обстреляли позиции сил ООС из запрещенного оружия, двое военных травмированы

Боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, двое украинских военнослужащих получили боевое травмирование.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"С начала суток враг 12 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения танков, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили боевое травмирование.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, после существенного обострения зоне ООС в четверг, 2 украинских военных получили ранения и 4 – боевые травмы в ходе Операции Объединенных сил 5 июля.