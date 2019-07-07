подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
07 июля 2019, воскресенье, 19:54 906
Силовые структуры 2019-07-07T19:55:05+03:00
Українські Новини
Боевики обстреляли позиции сил ООС из запрещенного оружия, двое военных травмированы

Боевики обстреляли позиции сил ООС из запрещенного оружия, двое военных травмированы

Боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, двое украинских военнослужащих получили боевое травмирование.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"С начала суток враг 12 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения танков, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили боевое травмирование.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, после существенного обострения зоне ООС в четверг, 2 украинских военных получили ранения и 4 – боевые травмы в ходе Операции Объединенных сил 5 июля.

 

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
В Киеве на Троещине за рулем умер водитель от передозировки наркотиками 20:49
Во Львовской области пожилую женщину и ребенка укусила змея 20:21
Боевики обстреляли позиции сил ООС из запрещенного оружия, двое военных травмированы 19:54
Сенченко ответил Гетьманцеву: "Даже и не думайте возобновить поставки воды в Крым!" 19:34
Самолет упал под Полтавой. Фото: ГосЧС.
Под Полтавой упал самолет: есть жертвы 19:31
больше новостей
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Ночь на Ивана Купала-2019: традиции и народные приметы 06:30
В Черниговской области автомобиль упал в реку. Фото: ГосЧС
Под Черниговом автомобиль упал в реку с моста, водитель погиб 10:53
Порошенко назвал Шария "кремлевским ублюдком", а его фанатов обозвал матерным словом 23:04
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
больше новостей
Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде" 14:59
ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского 22:05
В Винницкой области прошел многотысячный крестный ход на месте Калиновского чуда 09:25
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Ночь на Ивана Купала-2019: традиции и народные приметы 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok