Гривна продолжает уверенно укрепляться: доллар и евро подешевели

После того, как эксперты дали прогноз на третий квартал 2019 по курсу валют, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 июля на 10,41 коп. до 25,9132 UAH\/USD, курс покупки - на 14,77 коп. до 25,5635 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 23,67 коп. до 28,6823 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 20,7 коп. до 29,2348 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,5635\r\n25,9132\r\n28,6823\r\n29,2348\r\n3,63\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,6800\r\n26,3000\r\n28,9000\r\n29,7000\r\n3,97\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,4000\r\n25,8000\r\n28,4000\r\n29,0000\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в начале июля в обменниках Киева доллар и евро существенно подешевели.\r\nПеред выходными доллар и евро обвалились в обменниках, а гривна взлетела.\r\nТем временем НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.