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8.07.19 11:00 Круглый стол: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?"

08 июля 2019, понедельник, 10:27 117
Финансы 2019-07-08T10:28:34+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает уверенно укрепляться: доллар и евро подешевели

Гривна продолжает уверенно укрепляться: доллар и евро подешевели

Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

После того, как эксперты дали прогноз на третий квартал 2019 по курсу валют, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 июля на 10,41 коп. до 25,9132 UAH/USD, курс покупки - на 14,77 коп. до 25,5635 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 23,67 коп. до 28,6823 UAH/EUR, курс продажи понизился на 20,7 коп. до 29,2348 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,5635 25,9132 28,6823 29,2348 3,63 4,19
Максимальный 25,6800 26,3000 28,9000 29,7000 3,97 5,00
Минимальный 25,4000 25,8000 28,4000 29,0000 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, в начале июля в обменниках Киева доллар и евро существенно подешевели.

Перед выходными доллар и евро обвалились в обменниках, а гривна взлетела.

Тем временем НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.

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