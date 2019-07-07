Волкер объяснил наращивание Россией войск у границ с Украиной ротацией

Наращивание войск России на границе с Украиной является частью ротации.\r\nОб этом заявил в интервью "Голос Америки" спецпредставитель США Курт Волкер.\r\n"Что касается размещения войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, количество войск возрастает перед ротацией. При ротации также иногда есть вспышка насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно. Думаю, мы видим именно это. Опять же, это не свидетельствует о каких-либо новые продвижениях", - считает Волкер.\r\nНапомним, в Минобороны не раз отмечали наращивание Россия своих войска у границ Украины.\r\n9 июня в СММ ОБСЕ заявили о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее не раз срывали боевики.\r\n4 июля в ОБСЕ подтвердили, что возле Станицы Луганской нет оружия по обе стороны разграничения.\r\nРанее украинские военные закрепились на новых позициях в Марьинке.\r\n6 июля боевики обстреляли украинских военных из запрещенной артиллерии и минометов.\r\n