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07 июля 2019, воскресенье, 09:35 41
Внешняя политика 2019-07-07T09:35:54+03:00
Українські Новини
Волкер объяснил наращивание Россией войск у границ с Украиной ротацией

Волкер объяснил наращивание Россией войск у границ с Украиной ротацией

Курт Волкер. Скриншот: прямая трансляция chastime/Facebook
Курт Волкер. Скриншот: прямая трансляция chastime/Facebook

Наращивание войск России на границе с Украиной является частью ротации.

Об этом заявил в интервью "Голос Америки" спецпредставитель США Курт Волкер.

"Что касается размещения войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, количество войск возрастает перед ротацией. При ротации также иногда есть вспышка насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно. Думаю, мы видим именно это. Опять же, это не свидетельствует о каких-либо новые продвижениях", - считает Волкер.

Напомним, в Минобороны не раз отмечали наращивание Россия своих войска у границ Украины.

9 июня в СММ ОБСЕ заявили о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее не раз срывали боевики.

4 июля в ОБСЕ подтвердили, что возле Станицы Луганской нет оружия по обе стороны разграничения.

Ранее украинские военные закрепились на новых позициях в Марьинке.

6 июля боевики обстреляли украинских военных из запрещенной артиллерии и минометов.

 
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