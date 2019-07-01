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01 июля 2019, понедельник, 17:01 55
Президент 2019-07-01T17:02:25+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Зеленский хочет привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Зеленский. Фото: rbc
Зеленский. Фото: rbc

Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина из-за того, что МИД Украины не проинформировал его о ноте протеста МИДу России, сообщает сайт Президента.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", – говорится в письме Зеленского.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что, согласно 102-й и 106-й статьям Конституции Украины, Президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно Положению о МИД, министр иностранных дел обязан докладывать Главе государства о событиях вроде ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации в отношении 24 моряков.

Богдан подчеркнул, что процедура возвращения моряков, которую предлагала РФ, является неприемлемой для Украины, однако в процессе переговоров стороны могут найти компромисс – без ущерба для интересов нашего государства.

"Крым – это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, не являющейся приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", – заявил Богдан.

Он также сообщил, что, с учетом сложившейся ситуации, Президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и по другим кадровым вопросам.

"Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по поводу смены кадров и назначения тех, которым доверяет Президент, а также касательно привлечения к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", – объяснил Богдан.

Как сообщали Українські Новини, Климкин уходит в политический отпуск. СМИ писали, что Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил за отпуск Климкина и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского. 6 июня Верховная Рада отказалась уволить Климкина.

После чего Зеленский повторно предложил Раде уволить Климкина и назначить на эту должность заместителя главы Администрации (теперь Офис) Президента Вадима Пристайко. 

Больше новостей о: МИД Украины Павел Климкин Президент Украины Владимир Зеленский Андрей Богдан Офис президента

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