Зеленський хоче притягти Клімкіна до дисциплінарної відповідальності

Президент України Володимир Зеленський направив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист про розгляд питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна через те, що МЗС України не поінформував його про ноту протесту МЗС Росії, повідомляє сайт Президента.

"Враховуючи, що міністр закордонних справ України особисто несе відповідальність за стан справ у дорученій йому сфері, вважаю за необхідне порушити питання про здійснення дисциплінарного провадження стосовно міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, про результати якого поінформувати", – йдеться в листі Зеленського.

Голова Офісу Президента Андрій Богдан зазначив, що, відповідно до 102-ї і 106-ї статей Конституції України, Президент відповідає за міжнародний напрям та визначає зовнішню політику України, а згідно з Положенням про Міністерство закордонних справ, міністр закордонних справ зобов’язаний доповідати Главі держави про події на зразок ноти Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації щодо 24 моряків.

Богдан підкреслив, що процедура повернення моряків, яку пропонувала РФ, не є прийнятною для України, однак у процесі переговорів сторони можуть знайти компроміс – без шкоди для інтересів нашої держави.

"Крим – це Україна, ми боремося за повернення Криму під нашу юрисдикцію. Крім процедури, яку пропонує Російська Федерація, яка не є прийнятною для України, існують інші процедури. У переговорному процесі можна досягнути компромісу й повернути наших громадян в Україну", – заявив Богдан.

Він також повідомив, що, зважаючи на ситуацію, яка склалася, Президент повторно спрямує до парламенту подання про звільнення міністра закордонних справ та інші кадрові питання.

"Наразі деякі міністри, Верховна Рада ведуть політичну діяльність, а не захищають інтереси України й наших громадян. Тому ми сьогодні звертатимемося до парламенту щодо зміни кадрів і призначення тих, яким довіряє Президент, а також щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ за ті дії, які прямо суперечать чинному законодавству", – пояснив Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін йде в політичний відпустку. ЗМІ писали, що Клімкін зіпсував план Зеленського з повернення моряків.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відпустку Клімкіна і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського. 6 червня Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна.

Після чого Зеленський повторно запропонував Раді звільнити Клімкіна і призначити на цю посаду заступника глави Адміністрації (тепер Офіс) Президента Вадима Пристайка.