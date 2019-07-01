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01 июля 2019, понедельник, 15:56 146
Силовые структуры 2019-07-01T16:07:28+03:00
Українські Новини
Жена Тымчука проходит свидетелем по делу его смерти

Жена Тымчука проходит свидетелем по делу его смерти

Дмитрий Тымчук.
Дмитрий Тымчук.

Гражданская жена погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт"), которая обнаружила его тело, проходит по делу в качестве свидетеля.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Она свидетель по делу", - сказал он.

По его словам, у нее взяты образцы смывов с рук для того, чтобы установить есть ли на них пороховые газы.

Источник заверил, что пока нет оснований говорить о какой-то причастности ее к гибели Тымчука.

Как сообщали Українськi Новини, Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире. Экспертиза показала, что Тымчук во время гибели был в трезвом состоянии.

В Киеве в Доме офицеров прошло прощание с Дмитрием Тымчуком. Похороны Дмитрия Тымчука прошли 22 июня в Бердичеве Житомирской области, на его родине. 

Тем временем Нацполиция начала расследовать гибель депутата Тымчука как убийство, однако 1 июля переквалифицировала дело на самоубийство.

Тымчука посмертно наградили орденом "За мужество".

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