Жена Тымчука проходит свидетелем по делу его смерти

Гражданская жена погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт"), которая обнаружила его тело, проходит по делу в качестве свидетеля.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Она свидетель по делу", - сказал он.

По его словам, у нее взяты образцы смывов с рук для того, чтобы установить есть ли на них пороховые газы.

Источник заверил, что пока нет оснований говорить о какой-то причастности ее к гибели Тымчука.

Как сообщали Українськi Новини, Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире. Экспертиза показала, что Тымчук во время гибели был в трезвом состоянии.

В Киеве в Доме офицеров прошло прощание с Дмитрием Тымчуком. Похороны Дмитрия Тымчука прошли 22 июня в Бердичеве Житомирской области, на его родине.

Тем временем Нацполиция начала расследовать гибель депутата Тымчука как убийство, однако 1 июля переквалифицировала дело на самоубийство.

Тымчука посмертно наградили орденом "За мужество".