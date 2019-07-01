Жена Тымчука проходит свидетелем по делу его смерти

\r\nГражданская жена погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт"), которая обнаружила его тело, проходит по делу в качестве свидетеля.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Она свидетель по делу", - сказал он.\r\nПо его словам, у нее взяты образцы смывов с рук для того, чтобы установить есть ли на них пороховые газы.\r\nИсточник заверил, что пока нет оснований говорить о какой-то причастности ее к гибели Тымчука.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире. Экспертиза показала, что Тымчук во время гибели был в трезвом состоянии.\r\nВ Киеве в Доме офицеров прошло прощание с Дмитрием Тымчуком. Похороны Дмитрия Тымчука прошли 22 июня в Бердичеве Житомирской области, на его родине. \r\nТем временем Нацполиция начала расследовать гибель депутата Тымчука как убийство, однако 1 июля переквалифицировала дело на самоубийство.\r\nТымчука посмертно наградили орденом "За мужество".\r\n