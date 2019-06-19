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19 июня 2019, среда, 14:29 97
Силовые структуры 2019-06-19T14:37:14+03:00
Українські Новини
Смерть Тымчука расследуют как убийство

Смерть Тымчука расследуют как убийство

Национальная полиция начала расследовать гибель депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука, который, по предварительной версии, застрелился из наградного пистолета, (фракция "Народный фронт") как убийство.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Нацполиции.

"Уже открыто дело по ст 115 (убийство)", - сказал он.

Других деталей он не сообщил.

Национальная полиция рассматривает такие версии гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт"), как несчастный случай, неосторожное обращение с оружием и версии уголовного характера. Об этом сообщил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев, передают Українськi Новини. "Есть ряд версий - несчастный случай, неосторожное обращение с оружием и версии уголовного характера также будут рассматриваться", - сказал он. По его словам, во время инцидента Тымчук в квартире находился не один. "В квартире он был не один, опрашиваются соседи и гражданка, которая была в квартире", - отметил Князев.

Как сообщали Українськi Новини, тело Тымчука со смертельным ранением в голову обнаружила его жена.

На место смерти Тымчука выехали глава Нацполиции Князев и начальник киевской полиции Крищенко.

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