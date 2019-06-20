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20 июня 2019, четверг, 17:49 95
Силовые структуры 2019-06-20T17:54:02+03:00
Українські Новини
Тымчук во время гибели был в трезвом состоянии

Тымчук во время гибели был в трезвом состоянии

Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook
Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook

Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук (фракция "Народный фронт") во время гибели был в трезвом состоянии.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он был трезв", - сказал он.

По словам собеседника агентства, назначен ряд экспертиз по делу о гибели депутата, а также взяты отпечатки пальцев (смывы с рук) у женщины, которая в момент гибели Тымчука находилась в квартире.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция начала расследовать гибель депутата Тымчука как убийство.

Во время проведения следственных действий касательно смерти депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука стало известно о возможном отсутствии в квартире, где нашли его тело, нескольких ювелирных изделий.

Тем временем пользователи социальных сетей активно обсуждают гибель Дмитрия Тымчука. В версию о том, что Тымчук застрелился, большинство не верит.

В 2019 году бывший президент Петр Порошенко, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Минобороны раздали 966 наградных "стволов", 219 из которых получили гражданские.

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