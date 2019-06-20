Тымчук во время гибели был в трезвом состоянии

Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук (фракция "Народный фронт") во время гибели был в трезвом состоянии.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Он был трезв", - сказал он.\r\nПо словам собеседника агентства, назначен ряд экспертиз по делу о гибели депутата, а также взяты отпечатки пальцев (смывы с рук) у женщины, которая в момент гибели Тымчука находилась в квартире.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Нацполиция начала расследовать гибель депутата Тымчука как убийство.\r\nВо время проведения следственных действий касательно смерти депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука стало известно о возможном отсутствии в квартире, где нашли его тело, нескольких ювелирных изделий.\r\nТем временем пользователи социальных сетей активно обсуждают гибель Дмитрия Тымчука. В версию о том, что Тымчук застрелился, большинство не верит.\r\nВ 2019 году бывший президент Петр Порошенко, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Минобороны раздали 966 наградных "стволов", 219 из которых получили гражданские.