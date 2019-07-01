Дружина Тимчука проходить свідком у справі його смерті

\r\nЦивільна дружина загиблого депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт"), яка виявила його тіло, проходить у справі як свідок.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Вона свідок у справі", - сказав співрозмовник.\r\nЗ його слів, у неї взято зразки змивів з рук для того, щоб установити, чи є на них порохові гази.\r\nДжерело запевняє, що поки немає підстав говорити про якусь причетність її до загибелі Тимчука.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Тимчук загинув під час чищення нагородного пістолета в своїй квартирі. Експертиза показала, що Тимчук під час загибелі був у тверезому стані.\r\nУ Києві в Будинку офіцерів пройшло прощання з Дмитром Тимчуком. Похорон Дмитра Тимчука пройшов 22 червня у Бердичеві Житомирської області, на його батьківщині. \r\nТим часом Нацполіція почала розслідувати загибель депутата Тимчука як вбивство, проте 1 липня перекваліфікувала справу на самогубство.\r\nТимчука посмертно нагородили орденом "За мужність".\r\n