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01 липня 2019, понеділок, 15:56 22
Силові структури 2019-07-01T18:00:04+03:00
Українські Новини
Дружина Тимчука проходить свідком у справі його смерті

Дружина Тимчука проходить свідком у справі його смерті

Дмитро Тимчук.
Дмитро Тимчук.

Цивільна дружина загиблого депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт"), яка виявила його тіло, проходить у справі як свідок.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Вона свідок у справі", - сказав співрозмовник.

З його слів, у неї взято зразки змивів з рук для того, щоб установити, чи є на них порохові гази.

Джерело запевняє, що поки немає підстав говорити про якусь причетність її до загибелі Тимчука.

Як повідомляли Українські Новини, Тимчук загинув під час чищення нагородного пістолета в своїй квартирі. Експертиза показала, що Тимчук під час загибелі був у тверезому стані.

У Києві в Будинку офіцерів пройшло прощання з Дмитром Тимчуком. Похорон Дмитра Тимчука пройшов 22 червня у Бердичеві Житомирської області, на його батьківщині.

Тим часом Нацполіція почала розслідувати загибель депутата Тимчука як вбивство, проте 1 липня перекваліфікувала справу на самогубство.

Тимчука посмертно нагородили орденом "За мужність".

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