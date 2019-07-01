Дружина Тимчука проходить свідком у справі його смерті

Цивільна дружина загиблого депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт"), яка виявила його тіло, проходить у справі як свідок.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Вона свідок у справі", - сказав співрозмовник.

З його слів, у неї взято зразки змивів з рук для того, щоб установити, чи є на них порохові гази.

Джерело запевняє, що поки немає підстав говорити про якусь причетність її до загибелі Тимчука.

Як повідомляли Українські Новини, Тимчук загинув під час чищення нагородного пістолета в своїй квартирі. Експертиза показала, що Тимчук під час загибелі був у тверезому стані.

У Києві в Будинку офіцерів пройшло прощання з Дмитром Тимчуком. Похорон Дмитра Тимчука пройшов 22 червня у Бердичеві Житомирської області, на його батьківщині.

Тим часом Нацполіція почала розслідувати загибель депутата Тимчука як вбивство, проте 1 липня перекваліфікувала справу на самогубство.

Тимчука посмертно нагородили орденом "За мужність".