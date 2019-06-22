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22 июня 2019, суббота, 12:43 332
Общество 2019-06-22T12:44:04+03:00
Українські Новини
В Киеве в Доме офицеров прошло прощание с Дмитрием Тымчуком

В Киеве в Доме офицеров прошло прощание с Дмитрием Тымчуком

Прощание с Дмитрием Тымчуком. Фото: Информатор
Прощание с Дмитрием Тымчуком. Фото: Информатор

Сегодня, 22 июня, в Киеве в Доме Офицеров попрощались с депутатом Дмитрием Тымчуком, котрого похоронят сегодня в Житомирской области. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что к Дому офицеров на траурную церемонию пришли проститься близкие, коллеги и неравнодушные граждане.

Отмечается, что прощальная церемония началась в 10:00.

Также известно, что проститься с депутатом также пришли председатель ВР Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, министр образования Лилия Гриневич и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Парубий в Доме офицеров прощается с Тымчуком. Фото: ИнформаторПарубий в Доме офицеров прощается с Тымчуком. Фото: Информатор

Лилия Гриневич на церемонии прощания с Тымчуком. Фото: ИнформаторЛилия Гриневич на церемонии прощания с Тымчуком. Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, похороны Дмитрия Тымчука состоятся 22 июня в Бердичеве Житомирской области, на его родине.

Тем временем Нацполиция начала расследовать гибель депутата Тымчука как убийство.

Ранее стало известно, что Тымчук во время гибели был в трезвом состоянии.

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