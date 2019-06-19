Тело Тымчука со смертельным ранением в голову обнаружила его жена

Тело депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт"), который сегодня, 19 июня, застрелился из наградного пистолета, обнаружила его жена.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Его обнаружила жена", - сказал он.

По словам собеседника агентства, тело было обнаружено в квартире в Днепровском районе Киева около 11:00.

Тымчук смертельно ранил себя в голову из пистолета.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранители.

Как сообщали Українські Новини, на место смерти Тымчука выехали глава Нацполиции Князев и начальник киевской полиции Крищенко.

В прошлом году бывший президент Петр Порошенко, МВД, СБУ и Минобороны раздали 966 наградных "стволов", 219 из которых получили гражданские.

Кроме того, в сентябре 2018 экс-премьер-министр Украины Виталий Масол скончался на 90-м году жизни.