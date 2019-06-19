Тело Тымчука со смертельным ранением в голову обнаружила его жена

Тело депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт"), который сегодня, 19 июня, застрелился из наградного пистолета, обнаружила его жена.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Его обнаружила жена", - сказал он.\r\nПо словам собеседника агентства, тело было обнаружено в квартире в Днепровском районе Киева около 11:00.\r\nТымчук смертельно ранил себя в голову из пистолета.\r\nНа данный момент на месте происшествия работают правоохранители.\r\nКак сообщали Українські Новини, на место смерти Тымчука выехали глава Нацполиции Князев и начальник киевской полиции Крищенко.\r\nВ прошлом году бывший президент Петр Порошенко, МВД, СБУ и Минобороны раздали 966 наградных "стволов", 219 из которых получили гражданские.\r\nКроме того, в сентябре 2018 экс-премьер-министр Украины Виталий Масол скончался на 90-м году жизни.