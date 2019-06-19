Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире

\r\nДепутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук ("Народный фронт") погиб во время чистки наградного пистолета в квартире в Киеве.\r\nОб этом в своем микроблоге Twitter написал депутат Рады от НФ Антон Геращенко, передают Українськi Новини.\r\n"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции", - сообщил он.\r\nГеращенко выразил соболезнования в связи с данной трагедией.\r\n\r\nТымчуку было 47 лет.\r\nОн имел звание подполковник запаса, работал как военный эксперт и журналист, был координатором группы "Информационное сопротивление".\r\nВ 2014 году был избран в Верховную Раду по списку "Народного фронта".\r\nКак сообщали Українськi Новини, в сентябре 2018 года бывший премьер-министр Украины Виталий Масол умер.\r\nЗа 2018 год Президент, МВД, СБУ и Минобороны раздали еще 966 наградных "стволов". Из них 219 – гражданским. Ранее в Киеве застрелился иностранный инструктор Национальной гвардии.\r\n