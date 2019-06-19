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19 июня 2019, среда, 13:33 960
Происшествия 2019-06-19T13:56:50+03:00
Українські Новини
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире

Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире

Дмитрий Тымчук.
Дмитрий Тымчук.

Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук ("Народный фронт") погиб во время чистки наградного пистолета в квартире в Киеве.

Об этом в своем микроблоге Twitter написал депутат Рады от НФ Антон Геращенко, передают Українськi Новини.

"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции", - сообщил он.

Геращенко выразил соболезнования в связи с данной трагедией.

Тымчуку было 47 лет.

Он имел звание подполковник запаса, работал как военный эксперт и журналист, был координатором группы "Информационное сопротивление".

В 2014 году был избран в Верховную Раду по списку "Народного фронта".

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2018 года бывший премьер-министр Украины Виталий Масол умер.

За 2018 год Президент, МВД, СБУ и Минобороны раздали еще 966 наградных "стволов". Из них 219 – гражданским. Ранее в Киеве застрелился иностранный инструктор Национальной гвардии.

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