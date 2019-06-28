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28 июня 2019, пятница, 16:10 62
Политика 2019-06-28T16:10:22+03:00
Українські Новини
Тымчука посмертно наградили орденом "За мужество"

Тымчука посмертно наградили орденом "За мужество"

Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook
Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook

Президент Владимир Зеленский наградил депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт") орденом "За мужество" 3-й степени посмертно.

Об этом говорится в указе Президента №470 от 27 июня, передают Українськi Новини.

"Наградить орденом "За мужество" III степени Тымчука Дмитрия Борисовича (посмертно) - народного депутата Украины", - сказано в нем.

Этим документом за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения, а также личные заслуги в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы награждены орденом "За заслуги" 1-й степени - 1 человек, орденом "За заслуги" 2-й степени - 5 человек, орденом "За заслуги" 3-й степени - 14 человек, орденом "Княгини Ольги" 3-й степени - 3 человека, медалью "За труд и доблесть" - 2 человека.

Также Президент присвоил нескольким гражданам звания Заслуженного учителя, Заслуженного донора, Заслуженного врача и другие.

Как сообщали Українські Новини, похороны Дмитрия Тымчука прошли 22 июня в Бердичеве Житомирской области, на его родине.

Тем временем Нацполиция начала расследовать гибель депутата Тымчука как убийство.

Ранее стало известно, что Тымчук во время гибели был в трезвом состоянии.

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