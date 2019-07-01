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01 июля 2019, понедельник, 06:00 22965 Карта
Жизнь 2019-07-01T06:00:04+03:00
Українські Новини
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели

Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

Июль в Украине начнется возвращением жары. 1 числа температура перевалит за 30 градусов, однако со 2 июля она начнет уменьшаться и уйдет на юг. При этом, будет сухо и солнечно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"1 июля снова за 30 градусов! Сухо, солнечно. Но. 2 июля еще побудет жара, а с третьего июля начнет съезжать на юг и таки сойдет", - рассказала Диденко.

По словам синоптика, если накануне, 30 июня, воздух в Украине был свежий и настоящий, в первых день июля он ожидается только "кондиционированный".

В Киеве же понедельник будет жарким, температура воздуха вновь понизится в столице 3 июля. Будет ясно, во вторник - местами дождь и гроза.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Раньше Українські Новини писали о 10 способах использовать кондиционер и экономить, а также, как действовать в разных условиях, если гроза застала врасплох.

Также жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля.

Тем временем в ГосЧС сообщили, что из-за жары в воздухе Киева накопился диоксид азота и формальдегид. Кроме того, от невыносимой жары в Европе скончались 8 человек.

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