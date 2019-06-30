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30 июня 2019, воскресенье, 06:00 1853 Карта
Жизнь 2019-06-30T06:00:02+03:00
Українські Новини
Жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля

Жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В то время, как в последний день июня в большинстве Западной Европы удержится сильная жара, температура в Украине будет колебаться в нормальных пределах. С начала июля жара восстановится, однако 3-го числа снова посвежеет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"В воскресенье температура воздуха ожидается в пределах +22...+26 градусов, на Западе +25...+29 градусов, на Востоке +21...+24 градуса. Без существенных осадков, невероятно красивые облака - фотографируйте побольше", - посоветовала Диденко.

При этом дожди в Украине вероятны в воскресенье в восточной части страны, местами в центральных областях, однако местами и небольшие.

В Киеве же, по ее словам, 30-ое июня будет приятным: существенные осадки маловероятны, днем ​​+24...+26 градусов, ночью и утром +15...+18 градусов.

"1 июля жара восстановится, 2 июля жара еще продлится, но уже с нюансами. А 3 июля снова станет значительно свежее", - предупредила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, после ночных заморозков на выходных в начале июля в Украину вернется жара.

Также синоптик дала прогноз на начало июля.

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