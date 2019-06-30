Жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля

В то время, как в последний день июня в большинстве Западной Европы удержится сильная жара, температура в Украине будет колебаться в нормальных пределах. С начала июля жара восстановится, однако 3-го числа снова посвежеет.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"В воскресенье температура воздуха ожидается в пределах +22...+26 градусов, на Западе +25...+29 градусов, на Востоке +21...+24 градуса. Без существенных осадков, невероятно красивые облака - фотографируйте побольше", - посоветовала Диденко.\r\nПри этом дожди в Украине вероятны в воскресенье в восточной части страны, местами в центральных областях, однако местами и небольшие.\r\nВ Киеве же, по ее словам, 30-ое июня будет приятным: существенные осадки маловероятны, днем +24...+26 градусов, ночью и утром +15...+18 градусов.\r\n"1 июля жара восстановится, 2 июля жара еще продлится, но уже с нюансами. А 3 июля снова станет значительно свежее", - предупредила синоптик.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, после ночных заморозков на выходных в начале июля в Украину вернется жара.\r\nТакже синоптик дала прогноз на начало июля.