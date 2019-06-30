подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
30 июня 2019, воскресенье, 10:37 40
Европа 2019-06-30T10:38:03+03:00
Українські Новини
От невыносимой жары в Европе скончались 8 человек

От невыносимой жары в Европе скончались 8 человек

Отмечается, что больше всего жертв высокой температуры воздуха во Франции − здесь погибли четыре человека, еще по двое смертей в Италии и Испании.

В пятницу, 28 июня, синоптики во Франции зафиксировали сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений.

Столбик термометра в коммуне Галларг-ле-Монтюе, расположенном в южном департаменте Гар, поднялся до +45,9 градуса по Цельсию.

Также аномальная жара привела к масштабным лесным пожарам во Франции и Италии.

Как сообщали Українські Новини, жара "перевалила" за +36 и ушла в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

Тем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.

И Европу накрыла аномальная жара: во Франции и Швейцарии температура уже выше 40 градусов.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

Больше новостей о: Франция Германия Смерть Жара

Архив
Новости
Сегодня проходят выборы в 66 территориальных общинах 11:42
На границе двух Корей встретились Трамп и Ким Чен Ын 11:08
От невыносимой жары в Европе скончались 8 человек 10:37
Филарет заявил, что Епифаний - незаконный сын покойного митрополита Чокалюка 10:04
Для кого могут быть опасны свежевыжатые фреши 09:30
больше новостей
ДТП на трассе
Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице 21:48
Жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля 06:00 Карта
Прожиточный минимум и соцвыплаты вырастут с июля: на сколько и для кого 23:53
Гройсман три раза подряд пропустил час вопросов к правительству 10:19 Документ
"Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании 10:50
больше новостей
Вакарчук не смог ответить на вопрос Тимошенко, почем тарифы на газ для населения 16:08
Глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году 12:15 Документ
Антон Кучухидзе: выборы премьера - Украина далека от Европы 09:30 Мнение
В Польше приняли закон о нулевой ставке налога на доходы от физлиц 09:00
У кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого оказалось двойное гражданство, - СМИ 15:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok