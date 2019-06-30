От невыносимой жары в Европе скончались 8 человек

Отмечается, что больше всего жертв высокой температуры воздуха во Франции − здесь погибли четыре человека, еще по двое смертей в Италии и Испании.\r\nВ пятницу, 28 июня, синоптики во Франции зафиксировали сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений.\r\nСтолбик термометра в коммуне Галларг-ле-Монтюе, расположенном в южном департаменте Гар, поднялся до +45,9 градуса по Цельсию.\r\nТакже аномальная жара привела к масштабным лесным пожарам во Франции и Италии.\r\nКак сообщали Українські Новини, жара "перевалила" за +36 и ушла в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.\r\nТем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.\r\nИ Европу накрыла аномальная жара: во Франции и Швейцарии температура уже выше 40 градусов.\r\nРанее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.