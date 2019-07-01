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01 липня 2019, понеділок, 06:00 22 Карта
Життя 2019-07-01T08:30:02+03:00
Українські Новини
Сильна спека охопить Україну і піде на південь: синоптик розповіла про погоду на початку тижня

Сильна спека охопить Україну і піде на південь: синоптик розповіла про погоду на початку тижня

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

Липень в Україні розпочнеться поверненням спеки. 1 числа температура перевалить за 30 градусів, однак з 2 липня вона почне зменшуватися і піде на південь. При цьому, буде сухо і сонячно.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"1 липня знову за 30 градусів! Сухо, сонячно. Але. 2 липня ще побуде спека, а з третього липня почне з'їжджати на південь і таки зійде", - розповіла Діденко.

За словами синоптика, якщо напередодні, 30 червня, повітря в Україні було свіже і справжнє, у перший день липня воно очікується лише "кондиційоване".

У Києві ж понеділок буде спекотним, температура повітря знову знизиться в столиці 3 липня. Буде ясно, у вівторок - місцями дощ і гроза.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Раніше Українські Новини писали про 10 способів використовувати кондиціонер та заощаджувати, а також, як діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька.

Також спека наздожене Україну, але ненадовго: синоптик дала прогноз на початок липня.

Тим часом у ДСНС повідомили, що через спеку в повітрі Києва накопичився діоксид азоту і формальдегід. Крім того, від нестерпної спеки в Європі померли 8 осіб.

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