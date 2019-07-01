Сильна спека охопить Україну і піде на південь: синоптик розповіла про погоду на початку тижня

Липень в Україні розпочнеться поверненням спеки. 1 числа температура перевалить за 30 градусів, однак з 2 липня вона почне зменшуватися і піде на південь. При цьому, буде сухо і сонячно.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"1 липня знову за 30 градусів! Сухо, сонячно. Але. 2 липня ще побуде спека, а з третього липня почне з'їжджати на південь і таки зійде", - розповіла Діденко.\r\nЗа словами синоптика, якщо напередодні, 30 червня, повітря в Україні було свіже і справжнє, у перший день липня воно очікується лише "кондиційоване".\r\nУ Києві ж понеділок буде спекотним, температура повітря знову знизиться в столиці 3 липня. Буде ясно, у вівторок - місцями дощ і гроза.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nРаніше Українські Новини писали про 10 способів використовувати кондиціонер та заощаджувати, а також, як діяти в різних умовах, якщо гроза застала зненацька.\r\nТакож спека наздожене Україну, але ненадовго: синоптик дала прогноз на початок липня.\r\nТим часом у ДСНС повідомили, що через спеку в повітрі Києва накопичився діоксид азоту і формальдегід. Крім того, від нестерпної спеки в Європі померли 8 осіб.