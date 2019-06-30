Жара вернется с первого дня июля: прогноз погоды на понедельник

1 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем вернутся жаркие +31...+33 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +12...+19 градусов, днем +28...+34 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +31...+33 градуса.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +31...+33 градуса.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +31...+33 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +26...+34 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +26...+33 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +8...+15 градусов, днем +25...+30 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +11...+18 градусов, днем +26...+34 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31 градус.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +16..+18 градусов, днем +26...+28 градусов.\r\n30 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+24 градуса, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, теплая погода без осадков ждет украинцев в последний июньский день.\r\n\r\nТакже синоптик дала прогноз на начало июля.\r\n