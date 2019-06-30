Жара вернется с первого дня июля: прогноз погоды на понедельник

1 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем вернутся жаркие +31...+33 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+19 градусов, днем +28...+34 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +​​31...+33 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем ​​+31...+33 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем ​​+31...+33 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +26...+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +26...+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+15 градусов, днем +25...+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+18 градусов, днем +26...+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31 градус.

В Ялте без осадков, температура ночью +16..+18 градусов, днем +26...+28 градусов.

30 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+24 градуса, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, теплая погода без осадков ждет украинцев в последний июньский день.