В Украину возвращается жара: 10 способов использовать кондиционер и экономить

Жара этим летом бьет все рекорды, а с понедельника она усилится. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха. При этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт. К проблемам с электроэнергией приводит нехватка мощности на повышенное потребление электроприборов. При этом, перегрев может серьезно навредить организму, говорит терапевт Наталья Нарижная. В частности, может вызвать потерю сознания, повышение давления, обострение хронических заболеваний, и даже, к примеру, у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, – остановку сердца, сообщает "Сегодня".\r\nНарижная говорит, что в жару без кондиционера не обойтись, ведь он охлаждает воздух, убирает лишнюю влагу и тем самым помогает переносить высокие температуры. Однако, чтобы не простудиться, им нужно правильно пользоваться. \r\n"Во – первых, кондиционер люди забывают чистить. Также люди болеют из-за того, что неправильно контролируют температуру. Она должна быть оптимальная – не 18 – 19 ℃, а 22℃. А выдуваемый воздух не должен попадать на людей", - объясняет Нарижная.\r\n10 способов остудить помещение и не переплачивать\r\nЧтобы не переплачивать за комфорт и поддержание нормальной температуры в комнатах, поставщики электроэнергии предлагают обращать внимание на энергосбережение.\r\n"Если каждый будет пользоваться кондиционерами рационально, то сможет повысить домашний комфорт, уменьшить свои расходы и сделает вклад в стабильность энергосистемы Украины в часы пиковых нагрузок – когда все включают электроприборы", – рассказывает директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников и дает 10 советов:\r\n\r\nПользуйтесь кондиционерами с классом энергоэффективности не ниже А или А+.\r\nОхлаждайте только необходимые помещения, где находитесь большую часть суток.\r\nВо время работы кондиционера плотно закрывайте двери и окна, чтобы не терять холод.\r\nЗащита дома и комнаты от лишнего нагрева уменьшит потребность в кондиционере: опускайте жалюзи или шторы, а лучше – используйте внешние ролеты; навес над окном сохранит несколько градусов в самое жаркое время – в полдень; хорошо утепленный дом меньше нагревается летом; защитит от солнца тональная пленка на окна или стеклопакеты с напылением; вместо горячих ламп накаливания установите LED-лампы, которые почти не нагреваются.\r\nНе переохлаждайте помещение – комфортная температура для человека летом 23-24 градуса, а перепад между жарой и прохладой не должен превышать 12 градусов.\r\nС утра, пока не слишком жарко, достаточно открыть окна и проветрить квартиру.\r\nЕжегодно делайте профилактику кондиционера – проверку, зарядку охлаждающей жидкостью, фильтры от пыли очищайте регулярно – и прибор будет работать эффективнее.\r\nНе заграждайте кондиционер шторами, обеспечивайте свободный оборот воздуха.\r\nНе стоит держать кондиционер постоянно включенным – лучше настроить периодическое включение прибора при помощи встроенного таймера или через "умную" розетку.\r\nПользуясь кондиционерами ночью, применяйте сберегающий и тихий режим работы "Sleep", а двузонный счетчик электроэнергии поможет платить в два раза меньше за электроэнергию с 23:00 до 7:00.\r\n\r\nРаньше Українські Новини писали, как сэкономить на коммуналке.\r\nТакже жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля.