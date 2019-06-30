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30 июня 2019, воскресенье, 19:07 238
Экономика 2019-06-30T19:30:33+03:00
Українські Новини
В Украину возвращается жара: 10 способов использовать кондиционер и экономить

В Украину возвращается жара: 10 способов использовать кондиционер и экономить

Кондиционер. Фото: Freepik
Кондиционер. Фото: Freepik

Жара этим летом бьет все рекорды, а с понедельника она усилится. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха. При этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт. К проблемам с электроэнергией приводит нехватка мощности на повышенное потребление электроприборов. При этом, перегрев может серьезно навредить организму, говорит терапевт Наталья Нарижная. В частности, может вызвать потерю сознания, повышение давления, обострение хронических заболеваний, и даже, к примеру, у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, – остановку сердца, сообщает "Сегодня".

Нарижная говорит, что в жару без кондиционера не обойтись, ведь он охлаждает воздух, убирает лишнюю влагу и тем самым помогает переносить высокие температуры. Однако, чтобы не простудиться, им нужно правильно пользоваться. 

"Во – первых, кондиционер люди забывают чистить. Также люди болеют из-за того, что неправильно контролируют температуру. Она должна быть оптимальная – не 18 – 19 ℃, а 22℃. А выдуваемый воздух не должен попадать на людей", - объясняет Нарижная.

10 способов остудить помещение и не переплачивать

Чтобы не переплачивать за комфорт и поддержание нормальной температуры в комнатах, поставщики электроэнергии предлагают обращать внимание на энергосбережение.

"Если каждый будет пользоваться кондиционерами рационально, то сможет повысить домашний комфорт, уменьшить свои расходы и сделает вклад в стабильность энергосистемы Украины в часы пиковых нагрузок – когда все включают электроприборы", – рассказывает директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников и дает 10 советов:

  1. Пользуйтесь кондиционерами с классом энергоэффективности не ниже А или А+.
  2. Охлаждайте только необходимые помещения, где находитесь большую часть суток.
  3. Во время работы кондиционера плотно закрывайте двери и окна, чтобы не терять холод.
  4. Защита дома и комнаты от лишнего нагрева уменьшит потребность в кондиционере: опускайте жалюзи или шторы, а лучше – используйте внешние ролеты; навес над окном сохранит несколько градусов в самое жаркое время – в полдень; хорошо утепленный дом меньше нагревается летом; защитит от солнца тональная пленка на окна или стеклопакеты с напылением; вместо горячих ламп накаливания установите LED-лампы, которые почти не нагреваются.
  5. Не переохлаждайте помещение – комфортная температура для человека летом 23-24 градуса, а перепад между жарой и прохладой не должен превышать 12 градусов.
  6. С утра, пока не слишком жарко, достаточно открыть окна и проветрить квартиру.
  7. Ежегодно делайте профилактику кондиционера – проверку, зарядку охлаждающей жидкостью, фильтры от пыли очищайте регулярно – и прибор будет работать эффективнее.
  8. Не заграждайте кондиционер шторами, обеспечивайте свободный оборот воздуха.
  9. Не стоит держать кондиционер постоянно включенным – лучше настроить периодическое включение прибора при помощи встроенного таймера или через "умную" розетку.
  10. Пользуясь кондиционерами ночью, применяйте сберегающий и тихий режим работы "Sleep", а двузонный счетчик электроэнергии поможет платить в два раза меньше за электроэнергию с 23:00 до 7:00.

Раньше Українські Новини писали, как сэкономить на коммуналке.

Также жара настигнет Украину, но ненадолго: синоптик дала прогноз на начало июля.

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