подписаться на рассылку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
24 июня 2019, понедельник, 11:43 456
Общество 2019-06-24T13:45:02+03:00
Українські Новини
Из-за жары в воздухе Киева накопился диоксид азота и формальдегид, - ГосЧС

Из-за жары в воздухе Киева накопился диоксид азота и формальдегид, - ГосЧС

Накопление диоксида азота и формальдегида в воздухе зафиксировано в Киеве из-за жаркой погоды.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"В результате сухой, жаркой погоды без осадков и отсутствия значительного ветра в Киеве произошло накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Начиная с 10 июня наблюдается постепенное накопление диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а с понедельника снова постепенно растет", - сказано в нем.

Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

Формальдегид - это раздражающий газ, вызывает дегенеративные процессы в клетках органов, сенсибилизирует кожу.

Диоксид азота может раздражать слизистые оболочки дыхательных путей.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве из-за жары уровень загрязнения воздуха вырос до предельно допустимого.

Тем временем рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.

Больше новостей о: загрязнение воздуха Диоксид азота Формальдегид

Архив
Новости
Экс-замглавы КС Шаповал считает ошибкой идею Венедиктовой о разрешении ВСП наказывать адвокатов в дисциплинарном порядке 14:17
За выходные в Украине утонули 42 человека 14:01
Апелляционный суд разблокировал конкурс на должность главы Таможенной службы 13:48
Партии "капитуляции" пытаются формировать политическую повестку дня, - Данилюк 13:38
Дело "Роттердам+" свелось к провокациям – поиску людей, конфликтовавших с Вовком, – адвокат НКРЭКУ 13:30
больше новостей
В центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие 16:15
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
Очередь за жетонами. Фото: Алексей Кучеренко
Первобытно-общинные жетоны: На станции метро Вокзальная выстроилась гигантская очередь 22:45
Курс на НАТО и ЕС: Баканов в Вашингтоне передал стратегические послания Зеленского 15:46
Пожар в Буче. Фото: Информатор
Масштабный пожар начался под Киевом: полыхают склады 13:15
больше новостей
Красивые пейзажи. Фото: pixabay.com
Топ-10 самых красивых мест в разных уголках Украины 09:00
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
ЦИК отказался зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Рады от "Руха нових сил" Саакашвили 22:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok