Из-за жары в воздухе Киева накопился диоксид азота и формальдегид, - ГосЧС

Накопление диоксида азота и формальдегида в воздухе зафиксировано в Киеве из-за жаркой погоды.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"В результате сухой, жаркой погоды без осадков и отсутствия значительного ветра в Киеве произошло накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Начиная с 10 июня наблюдается постепенное накопление диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а с понедельника снова постепенно растет", - сказано в нем.

Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

Формальдегид - это раздражающий газ, вызывает дегенеративные процессы в клетках органов, сенсибилизирует кожу.

Диоксид азота может раздражать слизистые оболочки дыхательных путей.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве из-за жары уровень загрязнения воздуха вырос до предельно допустимого.

Тем временем рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.