Небо над Украиной почернеет: ГосЧС предупредила о грозах и шторме в некоторых областях

Несмотря на то, что жара готовит реванш, спасатели предупредили украинцев об ухудшении погодных условий в южных и восточных областях, а также - Днепропетровской области, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалами.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українські Новини.\r\n"По данным Укргидрометцентра, 28 июня в Украине порывы ветра 15-20 м\/с, ночью в южных, восточных, Днепропетровской областях грозы, местами град", - сказано в сообщении.\r\nТакже в перечисленных регионах ожидаются шквалы 15-20 м\/с.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, в День Конституции в Украине жарко будет только на юге, местами дождь.\r\nНакануне, 27 июня, в Киеве на мосту Метро ливень сорвал обшивку прямо на автомобили. Также из-за аномального потопа и шквалов человека под Киевом насмерть пришибло деревом.\r\nКроме того, ливень в Киеве повалил деревья на Кольцевой дороге, валил заборы на авто и срывал кровлю с крыш домов.\r\nТем временем синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде.