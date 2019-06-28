Небо над Украиной почернеет: ГосЧС предупредила о грозах и шторме в некоторых областях

Несмотря на то, что жара готовит реванш , спасатели предупредили украинцев об ухудшении погодных условий в южных и восточных областях, а также - Днепропетровской области, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалами.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українські Новини.

"По данным Укргидрометцентра, 28 июня в Украине порывы ветра 15-20 м/с, ночью в южных, восточных, Днепропетровской областях грозы, местами град", - сказано в сообщении.

Также в перечисленных регионах ожидаются шквалы 15-20 м/с.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, в День Конституции в Украине жарко будет только на юге, местами дождь.

Накануне, 27 июня, в Киеве на мосту Метро ливень сорвал обшивку прямо на автомобили. Также из-за аномального потопа и шквалов человека под Киевом насмерть пришибло деревом.

Кроме того, ливень в Киеве повалил деревья на Кольцевой дороге, валил заборы на авто и срывал кровлю с крыш домов.

Тем временем синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде.