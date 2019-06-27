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27 июня 2019, четверг, 21:35 43
Жизнь 2019-06-27T21:42:39+03:00
Українські Новини
Фото дня: эффектные черные тучи накрыли центральные высотки Киева

Фото дня: эффектные черные тучи накрыли центральные высотки Киева

Тучи над центром Киева. Фото: Alona Zakharova/Facebook
Тучи над центром Киева. Фото: Alona Zakharova/Facebook

Сегодня столицу Украины сильно затянуло тучами, вследствие которых на Киев обрушилась сильная гроза, а улицы затопил поток воды. Киевляне и гости города массово делились снимками неба, особенно, над центром города, где тучи над высотками выглядели особенно эффектно.

Соответствующие фото опубликовала и корреспондентка Українських Новин Алена Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

На фотографиях видно, как центральные здания, небоскребы в районе Дворца Спорта накрыли густые серые и черные тучи за несколько минут до того, как над столицей прогремел гром и засверкали молнии.

В комментариях пользователи отметили, что впоследствии ливень настиг их на ВДНХ, также киевляне попали под дождь в районе Львовской площади, Лукьяновки и Золотых ворот.

Фото: Alona ZakharovaФото: Alona Zakharova

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на мосту Метро ливень сорвал обшивку прямо на автомобили. Также из-за аномального потопа и шквалов человека под Киевом насмерть пришибло деревом.

Кроме того, ливень в Киеве повалил деревья на Кольцевой дороге, валил заборы на авто и срывал кровлю с крыш домов. Ранее синоптик предупреждала о сложной и контрастной погоде из-за циклона Otto из Прибалтики.

Тем временем на День Конституции в Украине жарко будет только на юге, местами дождь.

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Тучи над центром Киева. Фото: Alona Zakharova/Facebook
Фото дня: эффектные черные тучи накрыли центральные высотки Киева 21:35
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