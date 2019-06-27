Фото дня: эффектные черные тучи накрыли центральные высотки Киева

Сегодня столицу Украины сильно затянуло тучами, вследствие которых на Киев обрушилась сильная гроза, а улицы затопил поток воды. Киевляне и гости города массово делились снимками неба, особенно, над центром города, где тучи над высотками выглядели особенно эффектно.\r\nСоответствующие фото опубликовала и корреспондентка Українських Новин Алена Захарова на своей странице в соцсети Facebook.\r\n\r\nНа фотографиях видно, как центральные здания, небоскребы в районе Дворца Спорта накрыли густые серые и черные тучи за несколько минут до того, как над столицей прогремел гром и засверкали молнии.\r\nВ комментариях пользователи отметили, что впоследствии ливень настиг их на ВДНХ, также киевляне попали под дождь в районе Львовской площади, Лукьяновки и Золотых ворот.\r\nФото: Alona Zakharova\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве на мосту Метро ливень сорвал обшивку прямо на автомобили. Также из-за аномального потопа и шквалов человека под Киевом насмерть пришибло деревом.\r\nКроме того, ливень в Киеве повалил деревья на Кольцевой дороге, валил заборы на авто и срывал кровлю с крыш домов. Ранее синоптик предупреждала о сложной и контрастной погоде из-за циклона Otto из Прибалтики.\r\nТем временем на День Конституции в Украине жарко будет только на юге, местами дождь.