Фото дня: эффектные черные тучи накрыли центральные высотки Киева

Сегодня столицу Украины сильно затянуло тучами, вследствие которых на Киев обрушилась сильная гроза , а улицы затопил поток воды. Киевляне и гости города массово делились снимками неба, особенно, над центром города, где тучи над высотками выглядели особенно эффектно.

Соответствующие фото опубликовала и корреспондентка Українських Новин Алена Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

На фотографиях видно, как центральные здания, небоскребы в районе Дворца Спорта накрыли густые серые и черные тучи за несколько минут до того, как над столицей прогремел гром и засверкали молнии.

В комментариях пользователи отметили, что впоследствии ливень настиг их на ВДНХ, также киевляне попали под дождь в районе Львовской площади, Лукьяновки и Золотых ворот.

Фото: Alona Zakharova

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на мосту Метро ливень сорвал обшивку прямо на автомобили. Также из-за аномального потопа и шквалов человека под Киевом насмерть пришибло деревом.

Кроме того, ливень в Киеве повалил деревья на Кольцевой дороге, валил заборы на авто и срывал кровлю с крыш домов. Ранее синоптик предупреждала о сложной и контрастной погоде из-за циклона Otto из Прибалтики.

Тем временем на День Конституции в Украине жарко будет только на юге, местами дождь.