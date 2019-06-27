Верните детей родителям: Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

После того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение пленных моряков рассмотрит вместе с освобождением заключенных в Украине россиян, Президент Владимир Зеленский призвал Путина вернуть их домой к родителям.\r\nОб этом Зеленский сказал на брифинге по поводу невыполнения Россией решения Международного трибунала по морскому праву, передают Українськi Новини.\r\n"Я хочу обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину: У нас у всех есть дети, верните детей родителям", - сказал Президент.\r\nОн также призвал Министерство иностранных дел "направить ноту родителям моряков".\r\nКак сообщали Українські Новини, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 членов экипажей украинских военно-морских кораблей. В России заявили, что не собираются выполнять требование трибунала об освобождении украинских моряков.\r\nМИД выразил протест России из-за невыполнения решения Морского трибунала.\r\nРанее Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по делу о захвате украинских моряков. По мнению Зеленского, выполнение приказа трибунала ООН станет сигналом о готовности РФ к переговорам о мире с Украиной.