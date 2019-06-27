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27 июня 2019, четверг, 16:55 281
Внешняя политика 2019-06-27T17:00:01+03:00
Українські Новини
Верните детей родителям: Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Верните детей родителям: Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Пленные украинские моряки. Фото:
Пленные украинские моряки. Фото: "Громадське"

После того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение пленных моряков рассмотрит вместе с освобождением заключенных в Украине россиян, Президент Владимир Зеленский призвал Путина вернуть их домой к родителям.

Об этом Зеленский сказал на брифинге по поводу невыполнения Россией решения Международного трибунала по морскому праву, передают Українськi Новини.

"Я хочу обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину: У нас у всех есть дети, верните детей родителям", - сказал Президент.

Он также призвал Министерство иностранных дел "направить ноту родителям моряков".

Как сообщали Українські Новини, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 членов экипажей украинских военно-морских кораблей. В России заявили, что не собираются выполнять требование трибунала об освобождении украинских моряков.

МИД выразил протест России из-за невыполнения решения Морского трибунала.

Ранее Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по делу о захвате украинских моряков. По мнению Зеленского, выполнение приказа трибунала ООН станет сигналом о готовности РФ к переговорам о мире с Украиной. 

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