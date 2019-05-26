В России не собираются выполнять требование Трибунала об освобождении украинских моряков

Российские чиновники заявили, что решение Международного трибунала по морскому праву с требованием к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, исполнять не нужно.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

"Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят", - заявил так называемый "депутат Госдумы от Республики Крым" Руслан Бальбек.

Бальбека поддержал руководитель оккупационной "рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России" Александр Молохов, который заявил, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли задержанные в Черном море, поэтому решение не нужно исполнять. Он аргументирует свою точку зрения тем, что украинские моряки были задержаны якобы в Керченском проливе "за нарушение госграницы".

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, тоже заявил, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву "из-за инцидента в Керченском проливе" якобы не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

Как сообщали Українськi Новини, Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по делу о захвате украинских моряков.

Тем временем, Министерство иностранных дел России заявило, что у арбитража отсутствует юрисдикция рассматривать инцидент, который случился 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

По мнению Зеленского, выполнение приказа трибунала ООН станет сигналом о готовности РФ к переговорам о мире с Украиной.

В 2018 году 25 ноября военные РФ около Керченского пролива захватили 2 украинских катера и буксир ВМС. Все 24 украинские военных моряка, захваченные возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными.