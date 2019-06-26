МИД выразил протест России из-за невыполнения решения Морского трибунала

После заявления Путина, что освобождение пленных моряков рассмотрит вместе с освобождением заключенных в Украине россиян, Министерство иностранных дел выразило протест России в связи невыполнением решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест по поводу невыполнения Российской Федерацией Приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 и продолжения незаконного удержания 24 украинских моряков - членов экипажей военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", - сказано в нем.

Отмечается, что 25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел РФ, в которой содержится циничное предложение касательно предоставления украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

МИД считает это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей.

Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву.

В этой связи Украина требует от России без каких-либо дальнейших условий выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков.

МИД обращает внимание России, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнения приказа Международного трибунала достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия.

МИД в очередной раз требует немедленно проинформировать о времени и месте освобождения и возвращения под контроль Украины упомянутых в приказе кораблей и о времени и месте передачи консульским должностным лицам Посольства Украины в Российской Федерации 24 незаконно удерживаемых членов их экипажей.

Как сообщали Українськi Новини, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей. В России не собираются выполнять требование трибунала об освобождении украинских моряков.