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27 червня 2019, четвер, 16:54 62
Зовнішня політика 2019-06-27T18:30:02+03:00
Українські Новини
Поверніть дітей батькам: Зеленський закликав Путіна звільнити українських моряків

Поверніть дітей батькам: Зеленський закликав Путіна звільнити українських моряків

Полонені українські моряки. Фото:
Полонені українські моряки. Фото: "Громадське"

Після того, як президент РФ Володимир Путін заявив, що звільнення полонених моряків розгляне разом зі звільненням ув'язнених в Україні росіян, Президент Володимир Зеленський закликав Путіна повернути їх додому до батьків.

Про це Зеленський сказав на брифінгу з приводу невиконання Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права, передають Українські Новини.

"Я хочу звернутися до Президента РФ Володимира Путіна: У нас у всіх є діти, поверніть дітей батькам", - сказав Президент.

Він також закликав Міністерство закордонних справ "направити ноту батькам моряків".

Як повідомляли Українські Новини, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 24 членів екіпажів українських військово-морських кораблів. У Росії заявили, що не збираються виконувати вимогу трибуналу про звільнення українських моряків.

МЗС висловив протест Росії через невиконання рішення Морського трибуналу.

Раніше Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу у справі про захоплення українських моряків. На думку Зеленського, виконання наказу трибуналу ООН стане сигналом про готовність РФ до переговорів про мир з Україною.

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