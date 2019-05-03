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  • Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по захвату украинских моряков
03 мая 2019, пятница, 13:56 1465
Политика 2019-05-03T13:56:59+03:00
Українські Новини
Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по захвату украинских моряков

Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по захвату украинских моряков

Пленные украинские моряки. Фото:
Пленные украинские моряки. Фото: "Громадське"

Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по делу о захвате 24 украинских моряков и 3 кораблей.

Об этом в социальной сети Facebook написала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передают Українськi Новини.

"Россия также сообщила, что не будет участвовать в слушаниях относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву. Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков и слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 в Гамбурге", - сообщила она.

Зеркаль отметила, что аргументы сторон - письменные документы и расшифровка выступлений - будут доступны уже во время слушаний.

Решение трибунала будет принято до конца мая.

Как сообщали Українськi Новини, 15 апреля Российская прокуратура просила суд продлить до 26 июля срок содержания под стражей 24 украинских моряков.

25 ноября 2018 года российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС около Керченского пролива.

Все захваченные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что являются военнопленными. 

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