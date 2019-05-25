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25 мая 2019, суббота, 16:25 172
Президент 2019-05-25T18:30:01+03:00
Українські Новини
Выполнение приказа трибунала ООН станет сигналом о готовности РФ к переговорам, - Зеленский

Выполнение приказа трибунала ООН станет сигналом о готовности РФ к переговорам, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву, согласно которому трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал он. 

Он также подчеркнул, что, выполнив требование Международного трибунала, Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом.

Как сообщали Українські Новини, Международный трибунал по морскому праву в субботу, 25 мая, обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей.

В 2018 году 25 ноября военные РФ около Керченского пролива захватили 2 украинских катера и буксир ВМС. Все 24 украинские военных моряка, захваченные возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными. 

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