Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний ассамблеи до четверга

Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ирина Геращенко сообщила, что украинская делегация покинула зал заседаний ассамблеи до четверга.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц. Слушания по их полномочиям - в четверг. До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи и мы на камеры сказали россиянам, что они убийцы", - написала Геращенко.

Она также отметила, что 6 из 11 членов делегации от России голосовали за ввод войск и аннексию Крыма.

Кроме этого, Геращенко подчеркнула, что российская делегация подала на должность вице-президента Ассамблеи кандидатуру Леонида Слуцкого, который неоднократно был на оккупированных территориях.

Как сообщали Українськi Новини, ПАСЕ возобновила права России в ассамблее.

Ирина Геращенко утверждает, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны Администрации Президента.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с РФ в ПАСЕ.

Спикер МИД Екатерина Зеленко заявила, что отмена российского запрета только ослабит ПАСЕ, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выступала с заявлением за возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что оснований для возвращения России в ПАСЕ на данный момент нет.