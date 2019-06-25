Українська делегація в ПАРЄ покинула зал засідань асамблеї до четверга

Перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ірина Геращенко повідомила, що українська делегація покинула зал засідань асамблеї до четверга.\r\nПро це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Українська делегація оскаржила повноваження російських вбивць. Слухання щодо їхніх повноважень - у четвер. До цього ми не можемо сидіти в одному залі з убивцями. Ми вийшли із залу Асамблеї і ми на камери сказали росіянам, що вони вбивці", - написала Геращенко.\r\nВона також зазначила, що 6 із 11 членів делегації від Росії голосували за введення військ в Україну й анексію Криму.\r\nКрім цього, Геращенко підкреслила, що російська делегація подала на посаду віце-президента асамблеї кандидатуру Леоніда Слуцького, який неодноразово бував на окупованих росією територіях України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ПАРЄ відновила права Росії в асамблеї.\r\nІрина Геращенко стверджує, що українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не отримала ніякої підтримки з боку Адміністрації Президента.\r\nПрем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад заявила, що підтримує зняття санкцій з РФ в ПАРЄ.\r\nРаніше канцлер Німеччини Ангела Меркель також виступала із заявою за повернення делегації Росії в Парламентську асамблею.\r\nУ свою чергу Володимир Зеленський заявляв, що підстав для повернення Росії в ПАРЄ на даний момент немає.