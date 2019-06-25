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25 червня 2019, вівторок, 13:25 36
Зовнішня політика 2019-06-25T14:30:02+03:00
Українські Новини
Українська делегація в ПАРЄ покинула зал засідань асамблеї до четверга

Українська делегація в ПАРЄ покинула зал засідань асамблеї до четверга

ПАРЄ. Фото: mignews.com.ua
ПАРЄ. Фото: mignews.com.ua

Перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ірина Геращенко повідомила, що українська делегація покинула зал засідань асамблеї до четверга.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Українська делегація оскаржила повноваження російських вбивць. Слухання щодо їхніх повноважень - у четвер. До цього ми не можемо сидіти в одному залі з убивцями. Ми вийшли із залу Асамблеї і ми на камери сказали росіянам, що вони вбивці", - написала Геращенко.

Вона також зазначила, що 6 із 11 членів делегації від Росії голосували за введення військ в Україну й анексію Криму.

Крім цього, Геращенко підкреслила, що російська делегація подала на посаду віце-президента асамблеї кандидатуру Леоніда Слуцького, який неодноразово бував на окупованих росією територіях України.

Як повідомляли Українські Новини, ПАРЄ відновила права Росії в асамблеї.

Ірина Геращенко стверджує, що українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не отримала ніякої підтримки з боку Адміністрації Президента.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час виступу у Палаті громад заявила, що підтримує зняття санкцій з РФ в ПАРЄ.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель також виступала із заявою за повернення делегації Росії в Парламентську асамблею.

У свою чергу Володимир Зеленський заявляв, що підстав для повернення Росії в ПАРЄ на даний момент немає.

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