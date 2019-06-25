Я убеждал Макрона и Меркель не возвращать Россию в ПАСЕ, - Зеленский о восстановлении полномочий России

Президент Владимир Зеленский разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить полномочия российской делегации.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации", - написал он.

Зеленский сообщил, что убеждал Президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель не возвращать пока Россию в ПАСЕ.

"Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - написал он.

При этом Президент поблагодарил украинскую делегацию за борьбу против этого решения.

"Главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных", - отметил он.

Кроме того, Зеленский заявил, что ожидает от сторонников возвращения российской делегации в ПАСЕ также требований другого возвращения - пленных украинских моряков.

"Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, ПАСЕ возобновила права России в ассамблее.

Ирина Геращенко утверждает, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны Администрации Президента.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с РФ в ПАСЕ.

Спикер МИД Екатерина Зеленко заявила, что отмена российского запрета только ослабит ПАСЕ, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выступала с заявлением за возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что оснований для возвращения России в ПАСЕ на данный момент нет.