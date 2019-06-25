Я убеждал Макрона и Меркель не возвращать Россию в ПАСЕ, - Зеленский о восстановлении полномочий России

Президент Владимир Зеленский разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить полномочия российской делегации.\r\nОб этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации", - написал он.\r\nЗеленский сообщил, что убеждал Президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель не возвращать пока Россию в ПАСЕ.\r\n"Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - написал он.\r\nПри этом Президент поблагодарил украинскую делегацию за борьбу против этого решения.\r\n"Главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных", - отметил он.\r\nКроме того, Зеленский заявил, что ожидает от сторонников возвращения российской делегации в ПАСЕ также требований другого возвращения - пленных украинских моряков.\r\n"Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву", - подчеркнул он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ПАСЕ возобновила права России в ассамблее.\r\nИрина Геращенко утверждает, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны Администрации Президента.\r\nПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с РФ в ПАСЕ.\r\nСпикер МИД Екатерина Зеленко заявила, что отмена российского запрета только ослабит ПАСЕ, подорвав справедливость и прозрачность правил в Совете Европы.\r\nРанее канцлер Германии Ангела Меркель также выступала с заявлением за возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею.\r\nВ свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что оснований для возвращения России в ПАСЕ на данный момент нет.