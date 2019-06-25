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25 июня 2019, вторник, 06:05 81
Финансы 2019-06-25T06:05:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает укрепляться во вторник: официальный курс валют 25 июня

Гривна продолжает укрепляться во вторник: официальный курс валют 25 июня

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 7,52 коп. до 26,1912 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 10,95 коп. до 26,2664 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3339,3671
100 долларов США 2619,1201
100 швейцарских франков 2686,3133
1000 иен 244,1084
10 российских рублей 4,1633
100 евро 2984,2254

Как сообщали Українські Новини, в начале рабочей недели курс доллара обвалился. Также в понедельник понизился курс рубля

Также торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а Украина должна выплатить $1,8 млрд внешних долгов до осени 2019. Кроме того, госдолг в апреле увеличился на $1 млрд.

Тем временем в Национальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины, а рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.

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