Гривна продолжает укрепляться во вторник: официальный курс валют 25 июня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 7,52 коп. до 26,1912 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 10,95 коп. до 26,2664 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3339,3671\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2619,1201\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2686,3133\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n244,1084\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1633\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2984,2254\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в начале рабочей недели курс доллара обвалился. Также в понедельник понизился курс рубля. \r\nТакже торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а Украина должна выплатить $1,8 млрд внешних долгов до осени 2019. Кроме того, госдолг в апреле увеличился на $1 млрд.\r\nТем временем в Национальном банке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины, а рост ВВП в I квартале соответствовал оценке НБУ.