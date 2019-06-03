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03 июня 2019, понедельник, 13:11 276
Экономика 2019-06-03T15:00:03+03:00
Українські Новини
За лето Украина должна выплатить $1,8 млрд внешних долгов, - глава Совета НБУ Данилишин

За лето Украина должна выплатить $1,8 млрд внешних долгов, - глава Совета НБУ Данилишин

Доллар
Доллар

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отмечает, что за 3 летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а отдельно в сентябре – 1,7 млрд долларов.

Об этом он сообщил в соцсети facebook, передают Українські Новини.

"За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму 1,8 млрд долларов, в сентябре – 1,7 млрд долларов. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент 1 млрд долларов, с последующей конвертацией полученных денег в валюту", - написал Данилишин.

При этом он добавил, что, согласно Закону Украины "О Национальном банке Украины", золотовалютный резерв используется исключительно для обеспечения внутренней и внешней стабильности денежной единицы Украины.

Не допускается использование золотовалютного резерва для предоставления кредитов и гарантий и других обязательств резидентам и нерезидентам Украины.

"Поэтому правительству следует иметь в виду эти позиции. Думаю, что независимость НБУ позволяет проводить достаточно взвешенную независимо ни от кого политику использования золотовалютных резервов. Как говорится - не одним днем ​​живем", - написал глава Совета регулятора.

По его данным, международные резервы НБУ по итогам мая снизятся из-за выплат по госдолгу 1,7 млрд долларов, поэтому, если сохраняется возможность продолжения сотрудничества с МВФ в рамках действующей программы, целесообразно этим воспользоваться.

Как сообщали Українські Новини, госдолг в апреле увеличился на $1 млрд.

Тем временем, Украине надо выплатить $4,4 млрд внешним кредиторам до 2020.

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