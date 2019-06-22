"Слуга народа" показала списки своих кандидатов по мажоритарке

Партия "Слуга народа" обнародовала фамилии своих кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам, в то время как первые сто человек в партийном списке стали известны 9 июня. Списки и биографии чиновников опубликованы на сайте политсилы, сообщают Українські Новини.

Кандидаты "Слуги народа" представлены по округах в 24 областях Украины и Киеве. На сайте также есть их краткие биографии.

Полный список и биографии кандидатов

Винницкая область

Пашковський Максим Ігорович. Округ 11. Народився 24 березня 1983 року у Вінниці. Закінчив юридичний факультет Національного університету "Києво-Могилянська академія". Підприємець. Засновник соціального проекту "Юридична клініка "Швидка юридична допомога". Драбовський Анатолій Григорович. Округ 12. Народився 1 серпня 1958 року у Вінниці. Закінчив Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю "Економіка торгівлі". Ректор Вінницького кооперативного інституту. Віце-президент Вінницької обласної федерації важкої атлетики. Максименко Юрій Володимирович. Округ 13. Народився 19 грудня 1981 року у Вінниці. Закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю "Вчений-агроном" та Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю "Специфічні категорії/адміністративний менеджмент". Голова громадського об’єднання "СХІД-ЗАХІД". Борзова Ірина Наумівна. Округ 14. Народилася 28 серпня 1982 року у Вінниці. Закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю "Менеджер-економіст". Підприємець. Голова й засновниця Благодійного фонду Ірини Борзової та ГО "Всеукраїнське об'єднання Розвиток. Розвиток". Пращук Віталій Юрійович. Округ 15. Народився 18 вересня 1980 року у смт Сутиски Тиврівського району Вінницької області. Закінчив Харківський економіко-правовий університет за спеціальністю "Правознавство" та Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління". Учасник бойових дій на території Донецької та Луганської областей у 2014-2016 рр. (снайпер, командир ДРГ). Томляк Таїса Сергіївна. Округ 16. Народилася 8 червня 1992 року у с. Микулинці Літинського району Вінницької області. Закінчила Вінницький технологічно-промисловий коледж і Київський університет права Національної академії наук України за спеціальністю "Правознавство". Адвокат. Бере участь у діяльності Громадської організації "Рух дієвих демократів". Коваль Олександр Леонідович. Округ 17. Народився 30 квітня 1981 року в Ладижині Тростянецького району Вінницької області. Закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Інженер-механік". Працював менеджером у компаніях. Довірена особа кандидата в Президенти України Володимира Зеленського на виборах у 2019 році. Довгань Павло Олегович. Округ 18. Народився 12 липня 1996 року в Ладижині Вінницької області. Закінчив Вінницький національний аграрний університет за спеціальностями "Облік та оподаткування" і "Менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їхніх підрозділів". Заступник директора з науково-дослідної роботи в науково-дослідному господарстві "Агрономічне". З 2017 року – голова комітету із соціальних питань Студентської ради Вінниччини.

Волинская область

Мисковець Назар Сергійович. Округ 19. Народився 23 грудня 1988 року в смт Олика Ківерцівського району Волинської області. Закінчив Волинський державний коледж технологій та бізнесу, Університет менеджменту і адміністрації (м. Замостя, Польща) та Університет інформатики і менеджменту (м. Жешув, Польща). Підприємець. Був координатором проектів у Волинській обласній громадській організації "Фонд місцевого розвитку". Рубльов Вячеслав Володимирович. Округ 20. Народився 25 лютого 1979 року в Луцьку. Навчався у Костопільському медичному училищі. Потім – у Волинському державному університеті імені Лесі Українки та Інституті підвищення кваліфікації Державної служби зайнятості, де здобув кваліфікацію "Менеджер-економіст". Радник голови Волинської обласної ради. Лев Андрій Миколайович. Округ 21. Народився 1 квітня 1983 року в с. Довгів Горохівського району Волинської області. Навчався у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки на історичному факультеті, а потім – на факультеті післядипломної освіти (юридичне відділення). Військовослужбовець Збройних сил України. Пісачук Сергій Васильович. Округ 22. Народився 21 березня 1976 року в смт Шацьк Волинської області. Закінчив Ковельське медичне училище, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького та інтернатуру із загальної хірургії у Волинській обласній клінічній лікарні. Лікар-флеболог Центру хірургії ока проф. Загурського. Брав участь у Революції Гідності, активний учасник заходів із розвитку міста Луцька. Приймачук Максим Петрович. Округ 23. Народився 19 лютого 1987 року у с. Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області. Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Правознавство". Голова житлово-будівельного кооперативу.

Днепропетровская область

Кисилевський Дмитро Давидович. Округ 24. Народився 23 квітня 1983 року у Києві. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", спеціальність "Адміністративний менеджмент", а також британську програму Chartered Institute of Public Relations. Директор з корпоративних відносин служби з корпоративних відносин у торговельній компанії. Очолював волонтерський штаб компанії з допомоги працівникам, мобілізованим до лав Збройних сил України. Бужанський Максим Аркадійович. Округ 25. Народився 24 листопада 1974 року у Дніпропетровську (Дніпро). Закінчив Дніпропетровський державний інститут інженерів залізничного транспорту за спеціалізацією "Інженер-містобудівник". Менеджер, блогер. Нестеренко Кирило Олександрович. Округ 26. Народився 8 лютого 1993 року в Сумах. Закінчив Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" за спеціальністю "Спортивний менеджмент", а також Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Право". Директор з розвитку та SMM на приватному підприємстві. Медяник В’ячеслав Анатолійович. Округ 27. Народився 3 серпня 1987 року у Сніжному Донецької області. Закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України, факультет "Правознавство". Кандидат політичних наук. Підприємець. Координатор юридичного напряму в Штабі національного захисту Дніпропетровської області. Мисягiн Юрiй Михайлович. Округ 28. Народився 21 березня 1974 року у Дніпропетровську (Дніпро). Закінчив Комунальний заклад освіти "Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа № 31". Підприємець. Волонтер. Депутат Дніпропетровської обласної ради, заступник голови постійної комісії обласної ради у справах ветеранів, інвалідів та дітей війни. Нагороджений медалями та відзнаками за захист вітчизни і волонтерство, зокрема орденом "Лицарський хрест добровольця" Всеукраїнського союзу ветеранів АТО, почесною відзнакою "Хрест 54-ї ОМБР", нагрудним знаком "Волонтер" 25-й батальйон "Київська Русь", пам’ятним нагрудним знаком "92-га окрема механізована бригада". Демченко Сергій Олексійович. Округ 29. Народився 13 березня 1976 року у Дніпропетровську (Дніпро). Закінчив Дніпропетровський державний університет ім. Олеся Гончара за спеціальністю "Правознавство". Підприємець. Член Всеукраїнської громадської організації "Спілка адвокатів України". Член Дніпропетровської обласної колегії адвокатів. Лічман Ганна Василівна. Округ 30. Народилася 31 січня 1978 року в Одесі. Закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю "Журналістика". Начальник управління з корпоративних комунікацій у торговельній корпорації. Директор благодійної організації на підприємстві. Захарченко Володимир Васильович. Округ 31. Народився 27 січня 1971 року у Кривому Розі Дніпропетровської області. Закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю "Юрист". Директор із безпеки на заводі з виробництва машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва. Криворучкіна Олена Володимирівна. Округ 32. Народилася 18 жовтня 1971 року у Кривому Розі Дніпропетровської області. Закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю "Біологія" з додатковою спеціальністю "Хімія", Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету за спеціальністю "Економіка підприємства". Кандидат геологічних наук зі спеціальності "Економічна геологія". Доцент кафедри економіки та підприємництва у Державному вищому навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". Корявченков Юрій Валерійович. Округ 33. Народився 26 листопада 1974 року у Кривому Розі Дніпропетровської області. Закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю "Електропривод і автоматизація промислових установок та технологічних комплексів", а також Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету за спеціальністю "Економіка підприємства". Актор у ТОВ "Квартал 95". Підприємець. Чорний Дмитро Сергійович. Округ 34. Народився 14 жовтня 1989 року у Жовтих Водах Дніпропетровської області. Закінчив Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" за спеціальністю "Будівництво", кваліфікація – інженер-будівельник. Підприємець. Член правління ГО "Агенція сталого розвитку Жовті Води". Герман Денис Вадимович. Округ 35. Народився 8 вересня 1981 року у Дніпропетровську (Дніпро). Закінчив Національну металургійну академію України за спеціальностями "Теплоенергетика", "Облік і аудит". Також закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Менеджмент підприємств" та Києво-Могилянську бізнес-школу. Підприємець. Каптєлов Роман Володимирович. Округ 36. Народився 16 березня 1980 року в селі Знам’янівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Закінчив Російський державний соціальний університет за спеціальністю "Політологія". Підприємець. Фартушний Ігор Іванович. Округ 37. Народився 10 серпня 1977 року в смт Золочів Золочівського району Харківської області. Закінчив Харківський державний аграрний університет імені В. В. Докучаєва за спеціальністю "Агрохімія і ґрунтознавство". Директор сільськогосподарського підприємства. Бородін Владислав Валерійович. Округ 38. Народився 18 червня 1971 року у Шостці Сумської області. Закінчив приватний вищий навчальний заклад "Дніпровський гуманітарний університет" за спеціальністю "Правознавство". Навчається у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство". Член Громадської організації "Всеукраїнська організація "Гідність і Воля". Северин Сергій Сергійович. Округ 39. Народився 20 червня 1980 року в смт Покровське Дніпропетровської області. Закінчив Запорізький національний університет за спеціальністю "Правознавство", Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління". Заступник голови Дніпропетровської обласної ради з виконавчого апарату – начальник управління економіки, бюджету та фінансів. Трухін Олександр Миколайович. Округ 40. Народився 10 листопада 1986 року в Кам’янському Дніпропетровської області. Закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю "Економіка підприємства". Голова наглядової ради компанії з оптової торгівлі хімічними продуктами.

Донецкая область

Кюрджиєв Георгій Тимофійович. Округ 45. Народився 26 червня 1982 року у Тбілісі (Грузія). Закінчив юридичний факультет Донецького національного університету. Директор ПП "Елко". Раніше працював юрисконсультом у комерційних компаніях. Вощанов Родіон Ігорович. Округ 46. Народився 26 квітня 1993 року у Бахмуті Донецької області. Закінчив економічний та юридичний факультети Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Обіймав керівні посади у компаніях, спеціалізується на маркетингових технологіях. Патлачук Василь Никифорович. Округ 47. Народився 2 серпня 1961 року у Шадринську Курганської області (Росія). Закінчив Одеський державний університет ім. І.Мечникова за спеціальністю – "Історик, викладач історії, археології та суспільствознавства", а також – економічний факультет Інституту науково-педагогічної та виробничої інфраструктури у Слов’янську. Доцент кафедри теорії, історії права і держави і конституційного права Університету Державної фіскальної служби України. Васілі Євген Ігорович. Округ 48. Народився 9 вересня 1980 року у Єнакієвому Донецької області. Закінчив Донецький Національний технічний університет за спеціальністю "Якість, стандартизація та сертифікація". Підприємець, керує власним бізнесом у сфері громадського харчування. Сівохо Сергій Анатолійович. Округ 49. Народився 8 лютого 1969 року у Донецьку. Закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю "Менеджмент організацій" і металургійний факультет Донецького політехнічного інституту. Креативний продюсер ТОВ "Квартал 95". Був творчим директором українських телерадіокомпаній. Займається благодійною діяльністю. Романцова Тетяна Володимирівна. Округ 50. Народилася 11 березня 1982 року у Донецьку. Закінчила юридичний факультет Донецького інституту Внутрішніх справ МВС України і Донецький національний університет ім. Василя Стуса за спеціальністю "Облік та аудит". Адвокат. Керівник проекту "Соціальний правовий центр" – надання безкоштовних юридичних консультацій громадянам. Радченко Дмитро Андрійович. Округ 51. Народився 26 березня 1994 року у Донецьку. Закінчив факультет менеджменту організацій та адміністрування Донецького національного університету ім. Василя Стуса. Підприємець. Займався волонтерською діяльністю з організації проектів школи "Оксфорд клас". Губа Сергій Васильович. Округ 52. Народився 16 липня 1971 року у Донецьку. Закінчив економічний факультет Донецького Національного університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського та факультет менеджменту Донецького державного університету управління. Комерційний директор ТОВ "Торговий дім "ТОРГ СІТІ". Салгалов Вячеслав Сергійович. Округ 57. Народився 19 лютого 1980 року у с. Талаківка Донецької області. Закінчив Бердянський університет менеджменту і бізнесу за спеціальністю "Менеджмент організацій". Навчається на юридичному факультеті Харківського національного університету внутрішніх справ. Голова Талаківської селищної ради. Романюк Віктор Валерійович. Округ 58. Народився 28 липня 1987 року в смт Володарське Володарського району Донецької області. Закінчив Харківський національний аграрний університет імені В. Докучаєва за спеціальністю "Агрономія". Підприємець. Спеціалізується на розробці та впровадженні програмного забезпечення для оптимізації роботи банківських установ та впровадженні біометричних систем контролю доступу та розрахунку робочого часу на підприємствах. Цибань Наталія Володимирівна. Округ 59. Народилась 10 вересня 1978 року у Макіївці Донецької області. Закінчила юридичний факультет Донецького Національного університету. Юрист. Заступник директора ТОВ "Укрхімпромторг". Працювала на керівних посадах у компаніях. Безуглий Олександр Миколайович. Округ 60. Народився 8 лютого 1979 року у Волновасі Донецької області. Закінчив Донецький державний медичний університет ім. М.Горького за спеціальністю "Лікувальна справа", а також Донецький державний університет управління за спеціальністю "Менеджер-економіст". Працював головним лікарем у Волноваській ЦРЛ.

Житомирская область

Кицак Богдан Вікторович. Округ 63. Народився у м.Бердичів, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Історія", кандидат історичних наук, викладач у Бердичівському педагогічному коледжі. Сігачов Вячеслав Валерійович. Округ 64. Коростенець, закінчив НТУУ "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Інженер-металург", Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю "Облік і аудит" та НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю "Вчитель історії та суспільствознавства". Працює вчителем у Коростенській загальноосвітній школі № 9. Учасник АТО. Костюк Дмитро Сергійович. Округ 65. Народився у м.Новоград-Волинський, отримав освіту в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на історичному факультеті. Журналіст на телеканалі "Еспресо". Грищенко Тетяна Миколаївна. Округ 66. Народилась у м.Малин, закінчила Малинський лісотехнічний коледж за спеціальністю "Бухгалтер". Член громадської освітньої організації "Свічадо".

Закарпатская область

Пекарь Олександр Вікторович. Округ 68. Народився 4 квітня 1992 року в Ужгороді. У Львівському національному аграрному університеті здобув дві спеціальності: "Архітектор" та "Землевпорядник". Також закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю "Архітектор". Менеджер з управління об’єктами інфраструктури. Токар Едгар Володимирович. Округ 69. Народився 17 лютого 1987 року в Мукачеві Закарпатської області. Закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство". Член виконавчого комітету Лалівської сільської ради Мукачівського району. Лаба Михайло Михайлович. Округ 70. Народився 29 жовтня 1975 року в селі Тур’я Поляна Перечинського району Закарпатської області. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю "Правознавство". Голова Невицької сільської ради Ужгородського району. Президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України". Грабар Сергій Володимирович. Округ 71. Народився 26 травня 1985 року в селі Горінчові Хустського району Закарпатської області. Закінчив Державну академію статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за спеціальністю "Економіка та підприємництво". Також здобув освіту в Київському університеті права Національної академії наук за спеціальністю "Правознавство". Приватний підприємець. Носа Вадим Іванович. Округ 72. Народився 22 квітня 1987 року в Добовому Тячівського району Закарпатської області. Закінчив Львівський національний лісотехнічний університет за спеціальністю "Інформаційні технології проектування". Працював викладачем дисципліни "Комп’ютерні науки" в Закарпатському машинобудівному технікумі. Маргітич Іван Володимирович. Округ 73. Народився 7 липня 1987 року в Береговому Закарпатської області. Отримав диплом Ужгородського національного університеті за спеціальністю "Економіка підприємства" та у Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Приватний підприємець.

Запорожская область

Касай Геннадій Олександрович. Округ 74. Народився 28 листопада 1972 року в Запоріжжі. Закінчив Запорізький державний машинобудівний інститут за спеціальністю "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання", а потім – Запорізький національний технічний університет за спеціальністю "Фізичне виховання". Генеральний директор Палацу спорту. Соха Роман Васильович. Округ 75. Народився 18 жовтня 1975 року в Запоріжжі. Закінчив Запорізьку державну інженерну академію, пізніше – Запорізький національний технічний університет за спеціальністю "Фінанси". Працював на керівних посадах у фінансових установах. Шевченко Євгеній Володимирович. Округ 76. Народився 4 травня 1972 року в Мелітополі Запорізької області. Здобув кваліфікацію юриста в Інституті права ім. В. Сташиса. Підприємець. Штепа Сергій Сергійович. Округ 77. Народився 30 квітня 1990 року в Запоріжжі. Закінчив Запорізький національний університет за спеціальністю "Видавнича справа та редагування". Працював позаштатним кореспондентом і фотографом у декількох друкованих виданнях. Боговін Віталій Вікторович. Округ 78. Народився 17 серпня 1969 року в cмт Більмак Запорізької області. Закінчив Дніпровський державний аграрно-економічний університет, факультет ветеринарної медицини. Директор приватного підприємства, що займається дистрибуцією насіння та засобів захисту рослин. Яцик Юлія Григорівна. Округ 79. Народилася 14 серпня 1979 року в м. Василівка Васильківського району Запорізької області. Здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки та господарського і корпоративного права у Європейському університеті фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу, а також кваліфікацію спеціаліста з кримінального права у Запорізькому юридичному інституті МВС України. Керуюча адвокатським бюро. Гладкий Дмитро Вікторович. Округ 80. Народився 10 травня 1987 року в м. Запоріжжя. Закінчив юридичний факультет Запорізького національного університету. Директор адвокатського об’єднання. Голова відділення ВГО "Асоціація правників України" в Запорізькій області. Мельник Павло Вікторович. Округ 81. Народився 26 червня 1984 року в Запоріжжі. Навчався на факультеті іноземної філології Запорізького національного університету та здобув кваліфікацію магістра філології, перекладача. Пізніше отримав другу вищу освіту та здобув кваліфікацію викладача університетів та інших закладів вищої оствіти. PR-директор Благодійного фонду "Алкоголь СТОП". Нагороджений грамотами Запорізької міської ради за активну громадську діяльність. Нікітіна Марина Вікторівна. Округ 82. Народилася 16 квітня 1986 року в Гуляйполі Запорізької області. Закінчила класичний приватний університет за спеціальністю правознавство. Юрист.

Ивано-Франковская область

Сторожук Андрій Леонідович. Округ 83. Народився 20 червня 1992 року у місті Броди Львівської області. Закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальностями "Цивільне право і цивільний процес: сімейне право, міжнародне приватне право", "Англійська мова та література". Директор комунального підприємства. Фріс Ігор Павлович. Округ 84. Народився 29 вересня 1973 року в місті Івано-Франківськ. Отримав диплом Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника за спеціальністю "Правознавство". Кандидат юридичних наук. Приватний нотаріус. Тривалий час був постійним представником України в Європейській комісії нотаріату Міжнародного союзу нотаріату. Прощук Едуард Петрович. Округ 85. Народився 19 лютого 1982 року в місті Калуш Івано-Франківської області. Закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю "Фінанси". Навчався у міжнародному інституті менеджменту (МІМ-Київ) – пройшов курс мін –МВА (Master of Business Administration). Заступник голови правління Споживспілки Івано-Франківської області. Матусевич Олександр Борисович. Округ 86. Народився 20 березня 1974 року в селі Старий Мізунь Долинського району Івано-Франківської області. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю "Інженер лісового господарства". Директор державного підприємства "Вигодське лісове господарство". Андрійович Зіновій Мирославович. Округ 87. Народився у місті Надвірна Івано-Франківської області. Отримав освіту в Прикарпатському державному університеті ім.В.Стефаника за спеціальністю "Викладач образотворчого мистецтва, креслення і художньої праці". З 2006 року міський голова Надвірної. Шевченко Андрій Леонідович. Округ 88. Народився 16 вересня 1991 року в місті Коломия Івано-Франківської області. Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Менеджмент організацій і адміністрування". Економіст. Тимофійчук Володимир Ярославович. Округ 89. Народився 17 лютого 1986 року в с Попельники Снятинського району Івано-Франківської області. Отримав диплом Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю "Облік і аудит". Приватний підприємець.

Киевская область

Нестерчук Юрій Вікторович. Округ 90. Народився 24 березня 1964 року в селі Озерна Білоцерківського району Київської області. Закінчив Київський технікум радянської торгівлі за спеціальністю "Товарознавець". У 2019 році розпочав навчання в Білоцерківському національному аграрному університеті за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Займається підприємницькою діяльністю у транспортній сфері. Дунда Олег Андрійович. Округ 91. Народився 6 березня 1980 року у Дніпропетровську (Дніпро). Закінчив Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів і спеціалістів металургійного комплексу (м. Дніпро) за спеціальністю "Фінанси". Директор будівельної компанії. Колюх Валерій Вікторович. Округ 92. Народився 18 квітня 1973 року в селі Медвин Богуславського району Київської області. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Політологія" та аспірантуру на кафедрі політичних наук. Також здобув освіту у Київському університеті права НАН України за спеціальністю "Правознавство". Доктор політичних наук. Професор кафедри політичних наук Київського національного університету імені Т. Шевченка. Скороход Анна Костянтинівна. Округ 93. Народилася 14 січня 1990 року у Вишгороді Київської області. Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю "Тележурналіст, диктор і ведучий телепрограм", а також Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю "Правознавство". Заступник директора з організаційно-правових питань на будівельному комбінаті. Горобець Олександр Сергійович. Округ 95. Народився 15 лютого 1978 року в місті Біла Церква Київської області. Закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "Фінанси", Національну академію державного управління при Президентові України. Доктор філософії в галузі держуправління. Заступник директора у будівельній компанії. Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна. Округ 96. Народилася 23 червня 1985 року в місті Старокостянтинів Хмельницької області. Закінчила Київський міжнародний університет за фахом "Журналістика", а також Національну академію статистики, обліку та аудиту, спеціалізація "Бухгалтерський облік". З 2019 року навчається в аспірантурі цієї академії. Спеціальний кореспондент, журналіст-розслідувач каналу "1+1". Галушко Микола Леонідович. Округ 97. Народився 5 грудня 1979 року у смт Аргаяш Аргаяшського району Челябінської області (РФ). Закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю "Правознавство" та Інститут вищої кваліфікації при Київському торговельно-економічному університеті за спеціальністю "Економіка". Директор охоронної компанії. Бунін Сергій Валерійович. Округ 98. Народився 3 травня 1971 року у Києві. Закінчив Український транспортний університет за спеціальністю "Інженер-механік" і Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство". Директор торговельного підприємства. Дубінський Олександр Анатолійович. Округ 94. Народився 18 квітня 1981 року у Києві. Закінчив Київський політехнічний інститут, приладобудівний факультет ("Інженер-електрик"), а також Національний університет харчових технологій ("Бухгалтерський облік, фінанси та аудит"). Ведучий і продюсер програм телеканалу "1+1", блогер.

Кировоградская область

Дануца Олександр Анатолійович. Округ 99. Народився 29 січня 1980 року в місті Мала Виска Кіровоградської області. Закінчив Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій". Медіаменеджер. Генеральний директор ТОВ "Прайм-Тайм". Президент Благодійного фонду підтримки незалежної преси. Керівник Кіровоградського обласного штабу кандидата в Президенти України Володимира Зеленського. Мурдій Ігор Юрійович. Округ 100. Народився 8 серпня 1982 року у Кропивницькому. Закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю "Інженер з підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних, землерийних машин та обладнання", а також Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю "Будівництво доріг та аеродромів". Працює директором у компаніях, що спеціалізуються на дорожніх ремонтно-будівельних роботах. Кузбит Юрій Михайлович. Округ 101. Народився 29 березня 1977 року в Івано-Франківську. Закінчив юридичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Адвокат. Директор адвокатської компанії. Працював на керівних посадах у державних і комерційних компаніях. Петрощук Артем Васильович. Округ 102. Народився 13 жовтня 1983 року у Києві. Закінчив юридичний факультет та кафедру військової юстиції Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юрист. Здійснює адвокатську практику в складі адвокатського об’єднання. Раніше працював на керівних посадах в українських і міжнародних компаніях. Член Експертної ради Міністерства інфраструктури України. Воронько Олег Євгенович. Округ 103. Народився 15 травня 1974 року у Світловодську Кіровоградської області. Закінчив Вищу школу управління охороною праці в Катовіце (Польща) (University of Occupational Safety Management in Katowice, WSZOP) за спеціальністю "Управління проектами" та факультет менеджменту Національної металургійної академії України. Випускник Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, факультет технології високомолекулярних сполук. Підприємець. Займається реалізацією проектів в ІТ- сфері.

Луганская область

Кобзар Сергій Олегович. Округ 105. Народився 22 травня 1984 року в Луганську. Закінчив Донбаський державний технічний університет за спеціальністю "Менеджмент" і паралельно – Східноукраїнський національний університет імені В. Даля за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Директор селянського фермерського господарства. Кузнєцов Олексій Олександрович. Округ 106. Народився 2 грудня 1979 року в Сєвєродонецьку Луганської області. Закінчив Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, факультет "Економіка та підприємництво". Кандидат економічних наук. Підприємець. Сорокін Олександр Олексійович. Округ 107. Народився 19 липня 1976 року в селі Трьохізбенка Слов’яносербського району Луганської області. Отримав диплом Луганського державного медичного університету за спеціальністю "Лікувальна справа". Тривалий час працював лікарем, у кінці 2018 року призначений на посаду начальника управління охорони здоров’я Сєверодонецької міської ради. Місінкевич Ярослав Петрович. Округ 112. Народився 20 серпня 1988 року. Закінчив Східноукраїнський університет імені В. Даля за спеціальністю "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів". Керівник регіонального підрозділу приватної компанії. Сліпець Віта Володимирівна. Округ 113. Народилася 11 вересня 1971 року в селі Мілуватка Сватівського району Луганської області. Закінчила Луганський державний педагогічний інститут Східноукраїнського університету за спеціальністю "Російська мова та література середньої школи". Голова Сватівської районної ради. Засновниця Благодійного фонду Віти Сліпець та фонду "Білий голуб". Мойсєєв Максим Сергійович. Округ 114. Народився 31 березня 1986 року в місті Біла Церква Київської області. Закінчив Донбаський державний технічний університет за спеціальностями "Металургія чорних металів" та "Економіка підприємства". Підприємець.

Львовская область

Шубка Катерина Павлівна. Округ 115. Народилася 29 грудня 1985 року в м. Кяхта, Республіка Бурятія. Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю "Правознавство". Адвокат, партнер в Адвокатському об’єднанні. За сумісництвом – заступник голови правління ПАТ "Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту". Мельник Ростислав Леонідович. Округ 116. Народився 22 листопада 1978 року в с. Красне Буського району Львівської області. Закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю "Лікувальна справа". Голова правління будівельної корпорації. Засновник Благодійного фонду. Фединяк Роман Анатолійович. Округ 117. Народився 5 жовтня 1995 року у Львові. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю – історія. Підприємець в галузі юридичного аудиту первинної нерухомості та аналізу ринку інвестиційних пропозицій. Федецький Артем Андрійович. Округ 118. Народився 26 квітня 1985 року, м. Нововолинськ, Волинська область. Закінчив Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"" за спеціальністю "Маркетинг". Футболіст-професіонал футбольного клубу "Карпати", гравець Національної футбольної збірної. Кавецький Орест Юрійович. Округ 119. Народився 20 липня 1988 року у Львові. Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка. Засновник і директор підприємства з виробництва молочних продуктів. Голяк Леся Володимирівна. Округ 120. Народилась 17 січня 1976 року в м.Стрий Львівської області. Закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю "Фінанси". Консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування за національними та міжнародними стандартами обліку. Саламаха Орест Ігорович. Округ 121. Народився 25 березня 1991 року у Львові. Закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Менеджмент – логістика", а також Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Правознавство". Заступник директора з будівництва. Шумський Андрій Миколайович. Округ 122. Народився 24 листопада 1978 року в смт. Рудно Львівської області. Отримав спеціальність інженер-механік у Національному університеті "Львівська політехніка". Засновник і директор приватного підприємства. Квасецька Наталія Василівна. Округ 123. Народилася 8 травня 1978 року в м. Золочів, Львівська область. Навчалася у Тернопільському національному педагогічному університеті на фізико-математичному факультеті, потім – у Золочівському професійному ліцеї за спеціальністю "Соціальний працівник". Громадська активістка. Камельчук Юрій Олександрович. Округ 124. Народився 12 лютого 1980 року у Львові. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка. Бізнес-тренер, коуч з розвитку. Яворський Микола Миколайович. Округ 125. Народився 5 квітня 1981 року в с. Розлуч Турківського району Львівської області. Навчався у Природничо-технічному ліцеї при Національному лісотехнічному університеті України за спеціальністю "Лісове господарство". Продовжує навчання у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю "Журналістика". Директор будівельної компанії.

Николаевская область

Гайду Олександр Васильович. Округ 128. Народився 28 січня 1976 року в Одесі. Закінчив Одеський державний економічний університет за спеціальністю "Менеджмент та підприємництво" та Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова за спеціальністю "Правознавство". Виконавчий директор промислового підприємства. Копитін Ігор Володимирович. Округ 129. Народився 12 лютого 1981 року в місті Легниця Республіки Польща. Закінчив Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова за спеціальністю "Правознавство". Керівник міжнародного бізнесу з торгівлі автозапчастинами для дизельних авто. Негулевський Ігор Петрович. Округ 130. Народився 6 грудня 1983 року в місті Вознесенськ Миколаївської області. Закінчив приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" за спеціальністю "Фінанси". Директор промислового підприємства. Чорноморов Артем Олегович. Округ 131. Народився 10 березня 1988 року в місті Южноукраїнськ Миколаївської області. Закінчив Київський національний авіаційний університет за спеціальністю "Менеджер з логістики". Підприємець у галузі навчання працівників агрокомпаній. Дирдін Максим Євгенович. Округ 132. Народився 11 жовтня 1982 року в місті Первомайськ Миколаївської області. Закінчив Національну академію державної податкової служби України за спеціальністю "Правознавство". Кандидат юридичних наук. Адвокат, головний радник генерального директора акціонерного товариства. Займається волонтерською роботою з допомоги воїнам ООС. Пасічний Олександр Станіславович. Округ 127. Народився 3 листопада 1972 року в Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет за спеціальністю "Інженер-механік". Приватний підприємець. Активно займається благодійною та волонтерською діяльністю. Голова Федерації футболу Миколаївської області.

Одесская область

Дмитрук Артем Геннадійович. Округ 133. Народився 28 червня 1993 року у Козятині Вінницької області. Закінчив юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство". Підприємець. Керівник спортивного клубу. Колєв Олег Вікторович. Округ 134. Народився 9 травня 1973 року у с.Сухолужжя Білгород-Дністровського району Одеської області. Закінчив історичний факультет Ізмаїльського державного педагогічного інституту. Директор ПП "Редакція газети "Придунайські Вісті". Раніше працював вчителем історії і журналістом регіональних медіа. Леонов Олексій Олександрович. Округ 135. Народився 26 лютого 1983 року в Одесі. Закінчив Одеське вище професійне училище морського та туристичного сервісу за спеціальністю "Кухар судновий". Ресторатор. Меценат. Є співвласником мережі ресторанів "PIZZA&GRILL" і ресторану "SLOW PIGGY". Займався організацією різноманітних благодійних заходів для дитячих будинків, спортивно-масових заходів, фестивалів, турнірів, змагань. Горенюк Олександр Олександрович. Округ 136. Народився 8 серпня 1991 року в Одесі. Закінчив факультет міжнародного права Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Керівник Всеукраїнської ГО "Бюро антикорупційних розслідувань". Обіймає посаду голови правління благодійної організації "Благодійне товариство "Діти майбутнього". Підприємець. Муконін Олександр Вікторович. Округ 137. Народився 6 лютого 1976 року у Москві. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права і Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правове забезпечення державної служби". Адвокат адвокатського об’єднання. Член Національної асоціації адвокатів України, комітету із захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Чернявський Степан Миколайович. Округ 138. Народився 4 травня 1973 року у смт. Іванівка Одеської області. Закінчив Одеську Національну харчову академію за спеціальністю "Інженер механік". Підприємець. Засновник компанії з оптової торгівлі м’ясом і м’ясними продуктами. Васильковський Ігор Ігорович. Округ 139. Народився 31 березня 1985 року в Одесі. Закінчив Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю "Правоохоронна діяльність" та юридичний факультет Національного університету "Одеська юридична академія". Також здобув кваліфікацію менеджера зовнішньоекономічної діяльності у "Херсонському економічно-правовому інституті".Член наглядової ради ТОВ "ПСГ "Камбіо-Інвест". Колебошин Сергій Валерійович. Округ 140. Народився 22 листопада 1977 року в Одесі. Закінчив Одеський національний університет ім. І. Мечникова за спеціальністю "Фізика". Тривалий час був директором Овідіопольського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів". Ткаченко Олександр Михайлович. Округ 141. Народився 15 червня 1984 року у місті Конгаз (Молдова). Закінчив юридичний факультет Одеської Національної юридичної академії. Адвокат. Працював юрисконсультом і керівником комерційних і юридичних компаній. Плохой Руслан Ігорович. Округ 142. Народився 31 березня 1991 у Болграді Одеської області. Закінчив юридичний факультет Одеського національного університету імені І. Мечникова. Генеральний директор будівельної компанії. Раніше працював фахівцем у Державній фітосанітарній інспекції та начальником відділу фітосанітарного контролю. Куртєв Віктор Владиславович. Округ 143. Народився 5 вересня 1979 року в селі Криничне Болградського району Одеської області. Закінчив фізичний факультет Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Генеральний директор ТОВ "НТК Метрополія". Працював у виконавчій дирекції АК "Київенерго" та заступником начальника НЕК "Укренерго". Член ГО "Центр розвитку Бессарабії".

Полтавская область

Нальотов Дмитро Олександрович. Округ 144. Народився 28 квітня 1985 року у Полтаві. Закінчив Полтавський Національний педагогічний університет ім. В.Короленка за спеціальністю "Практичний психолог, соціальний педагог". Підприємець та директор мережі атракцій для активного відпочинку. Боблях Андрій Ростиславович. Округ 145. Народився 5 березня 1985 року в селі Кармелава Вільнюського повіту, Литва. Закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Прикладна математика". Підприємець. Урін Фелікс Олександрович. Округ 146. Народився 7 квітня 1984 року у місті Кременчук Полтавської області. Закінчив Інститут економіки та нових технологій, а також – Київський Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство". Адвокат. Представник ЗеКоманди на президентських виборах у Полтавській області. Дудник Сергій Сергійович. Округ 147. Народився 12 грудня 1990 року в місті Кременчук Полтавської області. Закінчив Кременчуцький університет інформаційних технологій і управління за спеціальністю "Філологія". Оглядач новин та подій, незалежний журналіст, блогер. Ляшенко Анастасія Олексіївна. Округ 148. Народилась 7 листопада 1986 року в селі Тернівщина Лубенського району Полтавської області. Закінчила Полтавський педагогічний університет ім.В.Короленка за спеціальністю "Українська мова та література". Підприємець. Засновник, головний редактор суспільно-політичного часопису громадських об’єднань Полтавщини. Голова громадської організації "Об`єднання "Наша спільна справа". Касай Костянтин Іванович. Округ 149. Народився 27 вересня 1979 року в смт Козельщина Козельщинського району, Полтавської області. Закінчив Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю "автомобільні дороги та аеродроми". Директор компанії з будівництва доріг. Засновник громадської організації "Команда СДС моторспорт". Мовчан Олексій Васильович. Округ 150. Народився 12 лютого 1994 року у місті Кременчук Полтавської області. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Фінанси та кредит", Український католицький університет за спеціальністю "Державне управління", а також – Київську школу економіки за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Заступник начальника відділу управління проектами та програмами Державного підприємства "ProZorro.Продажі". Учасник ГО "Клуб молодих реформаторів". Півфіналіст конкурсу з відкритих даних "Open Data Challenge" та учасник проекту Нові Лідери на ICTV. Березін Максим Юрійович. Округ 151. Народився 9 травня 1984 року у Вінниці. Закінчив Сумський державний університет за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Директор комунального підприємства "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради Полтавської області. Заступник з міжнародних відносин керівника Всеукраїнської спілки учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій. Учасник бойових дій в АТО в складі ЗСУ. Учасник Іловайських подій.

Ровенская область

Іванісов Роман Валерійович. Округ 153. Народився 2 листопада 1978 року в Бердянську Запорізької області. Закінчив Бердянський університет менеджменту і бізнесу за фахом "Правознавство". Головний юрист компанії з комплексного обслуговування об'єктів. Під час Революції Гідності був заступником коменданта майдану в Києві. Аліксійчук Олександр Васильович. Округ 154. Народився 6 березня 1981 року в селі Буща Здолбунівського району Рівненської області. Закінчив Національний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання", Інститут післядипломної освіти НУВГіП за спеціальністю "Економіка підприємства", а також – Національну академію управління при Президентові України за спеціальністю "Парламентаризм у публічному управлінні". Підприємець. Засновник та учасник Громадської організації "ДРУГ", що активно підтримує учасників АТО. Рашовський Володимир Володимирович. Округ 155. Народився 20 жовтня 1974 року в селі Селець Дубровицького району Рівненської області. Закінчив Рівненський державний технічний університет за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища". Засновник та керівник торговельної компанії. Литвиненко Сергій Анатолійович. Округ 156. Народився 15 лютого 1968 року в Полтаві. Закінчив Чернігівський педагогічний інститут за спеціальністю "Вчитель фізичного виховання", Ужгородський національний університет за спеціальністю "Юрист правознавства", а також – Національний університет харчових технологій за спеціальністю "Харчові технології". Директор підприємства. Нагороджений численними грамотами та подяками, зокрема – Знаком Профспілки працівників АПК України "За розвиток соціального партнерства".

Сумская область

Рябуха Тетяна Василівна. Округ 157. Народилася 31 грудня 1984 року у м. Суми. Закінчила Сумський державний педагогічний університет за спеціальністю "Початкове навчання та виховання". З 2018 року навчається за спеціальністю "Менеджер з адміністративної діяльності". Вчитель початкових класів у Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.А.Бутка та директор оздоровчого табору "Зоряний" КП "Шляхрембуд". Васильєв Ігор Сергійович. Округ 158. Народився 25 серпня 1984 року у Полтаві. Закінчив Українську академію банківської справи за спеціальністю "Банківська справа" і Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Державна служба". Підприємець. Спеціаліст з ІТ-технологій. Працював на керівних посадах у фінансових установах. Шевченко Дмитро Станіславович. Округ 159. Народився 27 лютого 1977 року в смт Свеса Ямпільського району Сумської області. Закінчив факультет фінансів Сумського державного університету. Підприємець. Працював заступником директора департаменту продажів у Східному регіоні у ТОВ "Світ-Буд ЛТД". Сахнюк Тетяна Володимирівна. Округ 160. Народилась 31 травня 1996 року у с.Піски Лохвицького району Полтавської області. Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А. Макаренка. Працює в адміністрації СумДПУ ім. А.Макаренка. Гузенко Максим Васильович. Округ 161. Народився 8 червня 1981 року у м. Суми. Закінчив Сумський аграрний університет за спеціальністю "Агрономія". Голова фермерського господарства. Працює директором ТОВ "Агрохім-Партнер". Керівник Відокремленого підрозділу Громадської спілки "Всеукраїнська асоціація дистриб’юторів насіння та засобів захисту рослин у Сумській області". Задорожній Микола Миколайович. Округ 162. Народився 5 грудня 1984 року у с. Новоюлівка Софіївського району Дніпропетровської області. Закінчив Криворізький державний педагогічний університет. За фахом – вчитель фізики та інформатики. Менеджер зі збуту і постачання. Займався викладацькою діяльністю.

Тернопольская область

Богданець Андрій Володимирович. Округ 163. Народився 13 липня 1983 року у смт Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Закінчив Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю "Комп’ютерні технології". Заступник генерального директора на агропідприємстві. Учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності, учасник АТО. Василів Ігор Володимирович. Округ 164. Народився 16 листопада 1979 року у Тернополі. Закінчив Тернопільський технічний університет ім. Пулюя за спеціальністю "Інженер-електрик". Підприємець. Учасник Революції Гідності. Співзасновник першого волонтерського логістичного Центру допомоги бійцям АТО у Тернополі. Громадський діяч. Співзасновник ГО "Інформаційне агентство "Терміново". Кісілевич Володимир Володимирович. Округ 165. Народився 27 травня 1994 року в Тернополі. Закінчив Волинську богословську академію за спеціальністю "Богослів’я", а також – Тернопільський національний економічний університет за фахом "Економіка та управління", у 2018 році вступив до цього ж вишу на спеціальність "Державне управління". Заступник голови Колодненської ОТГ Збаразького району Тернопільської області. Сопель Ігор Михайлович. Округ 166. Народився 16 вересня 1974 року у місті Хоростків Гусятинського району Тернопільської області. Закінчив Тернопільський державний технічний університет за спеціальністю "Інженер-механік". Підприємець. Керівник регіонального структурного підрозділу на агропідприємстві. Гевко Володимир Леонідович. Округ 167. Народився 20 серпня 1975 року в смт Товсте Заліщицького району Тернопільської області. Закінчив аспірантуру Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя кафедри менеджменту у виробничій сфері. Кандидат економічних наук. Доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері ТДТУ ім. І. Пулюя, з 2017 року навчається у докторантурі. Директор навчально-консалтингової компанії. Голова Регіональної Ради підприємців при Тернопільській обласній державній адміністрації. Член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

Харьковская область

Мезенцева Марія Сергіївна. Округ 168. Народилася 10 грудня 1989 року в Харкові. Закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за спеціальностями "Міжнародні економічні відносини" та "Референт-перекладач з англійської мови". Навчалася у Кентському університеті (Великобританія), здобула ступінь магістра за спеціальністю "Міжнародні відносини та міжнародне право". Проходила стажування в Європейському Парламенті, Парламентській Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Приватний підприємець, волонтерка Куницький Олександр Олегович. Округ 169. Народився 25 серпня 1983 року в Запоріжжі. Навчався в Центрі професійної технічної освіти № 6 міста Запоріжжя, спеціальність "Кухар-кондитер". Приватний підприємець. Керівник громадської організації "Чистий Харків". Блогер Одарченко Андрій Миколайович. Округ 170. Народився 2 листопада 1978 року в Харкові. Закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю "Товарознавство та комерційна діяльність" та Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю "Економіка підприємства". Декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю ХДУХТ. Кінзбурська Вікторія Олександрівна. Округ 171. Народилася 23 жовтня 1980 року в Харкові. Закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". В 2008 році отримала свідоцтво на право займатися адвокатською діяльністю. Головний спеціаліст відділу правового забезпечення в департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції в Харківській області. Здебський Юрій Вікторович. Округ 172. Народився 24 грудня 1972 року в селі Любар Житомирської області. Закінчив Харківський військовий університет за спеціальністю "Математичне забезпечення автоматизованих систем управління". Здобув кваліфікацію офіцера управління оперативно-тактичного рівня в Національній академії прикордонних військ України імені Б. Хмельницького. Полковник, ветеран військової служби. Бакумов Олександр Сергійович. Округ 173. Народився 25 квітня 1989 року в Харкові. Закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". Також здобув освіту за спеціальностями "Фінанси" та "Історія" в Харківському національному університет імені В. Каразіна. Кандидат юридичних наук. Доцент. Проректор Харківського національного університету внутрішніх справ. Член Ради Харківської обласної організації Союзу юристів України. Алєксєйчук Вікторія Іванівна. Округ 174. Народилася 5 лютого 1977 року в місті Дружківка Донецької області. Закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". Кандидат юридичних наук. Доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Член міжнародної організації "Конгрес криміналістів". Пивоваров Євген Павлович. Округ 175. Народився 4 листопада 1978 року в Харкові. Закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю "Технологія харчування". Професор кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі. Счисльонок Олександр Васильович. Округ 176. Народився 22 квітня 1962 року в литовському місті Вевіс. Отримав диплом за спеціальністю "Планування народного господарства" у Харківському державному університеті імені В.Н. Каразіна. Приватний підприємець. Президент Благодійного Фонду "Слобідський край". Батько шістьох дітей. Любота Дмитро Валерійович. Округ 177. Народився 9 січня 1981 року в Харкові. Здобув освіту в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури за спеціальністю "Менеджер-економіст". Директор будівельного підприємства. Літвінов Олександр Миколайович. Округ 178. Народився 21 січня 1972 року в місті Балаклія Харківської області. Закінчив Харківський інженерно-педагогічний інститут за спеціальністю "Технологія та обладнання зварювального виробництва" та Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління". Голова Балаклійської районної ради. Кучер Олексій Володимирович. Округ 179. Народився 23 березня 1985 року в селі Новорайськ Бериславського району Херсонської області. Закінчив Педагогічний університет імені Г.Сковороди за спеціальністю "Фізичне виховання", а згодом – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". Адвокат. Красов Олексій Ігорович. Округ 180. Народився 13 листопада 1987 року в Харкові. Має чотири дипломи про вищу освіту: Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальностями "Програмна інженерія" та "Економічна кібернетика", Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба (має звання молодшого лейтенанту) та Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю "Право". Директор компанії, яка працює в галузі управління нерухомим майном. Микиша Дмитро Сергійович. Округ 180. Народився 4 вересня 1985 року в місті Мерефа Харківської області. Закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю "Організація перевезень та управління на транспорті". З 2017 року є студентом Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління". Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мереф’янської міської ради. Член правління громадської організації "Агенція з розвитку та інвестицій".

Херсонская область

Павліш Павло Васильович. Округ 182. Народився 10 грудня 1979 року в с. Вільне Нижньосірогозького району Херсонської області. Закінчив Херсонський державний аграрний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій", а також Одеську національну юридичну академію за спеціальністю "Правознавство". Старший викладач в Херсонському державному аграрному університеті. Директор юридичної фірми. Вагнєр Вікторія Олександрівна. Округ 183. Народилась 21 травня 1981 року в с. Георгіївка, Семипалатинська область, Республіка Казахстан. Закінчила Херсонське базове медичне училище за фахом фельдшер-акушер. Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю "Лікувальна справа" та інтернатуру за спеціальністю "Акушерство та гінекологія" на базі Комунального закладу "Міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського". Здобуває освіту в Херсонському національному технічному університеті на факультеті "Публічне управління та адміністрування". Головний лікар у комунальному закладі "Обласна лікарня відновного лікування" Херсонської обласної ради. Репілевський Данило Едуардович. Округ 184. Народився 16 грудня 1987 року у м. Херсон. Закінчив Херсонський державний аграрний університет і отримав ступінь магістра зі спеціальності "Облік і аудит". Закінчив факультет "Інститут післядипломної освіти та дорадництва ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", кваліфікація – вчений агроном. Отримав кваліфікацію економіста-міжнародника у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Директор аграрного підприємства. Іванов Володимир Ілліч. Округ 185. Народився 14 липня 1982 року в Херсоні. Здобув вищу освіту у Херсонському державному аграрному університеті за спеціальністю – "Інженер-будівельник". Директор з виробництва на аграрному підприємстві. Ковальов Олексій Іванович. Округ 186. Народився 19 січня 1989 року у м. Гола Пристань, Херсонська область. Закінчив Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство". Засновник та директор аграрного підприємства.

Хмельницкая область

Стефанчук Микола Олексійович. Округ 187. Народився 4 травня 1981 року в Хмельницькому. Закінчив юридичний факультет у Хмельницькому інституті регіонального управління та права, Хмельницький національний університет за спеціальністю "Соціальна педагогіка", Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію за спеціальністю "Управління навчальним закладом" та Хмельницький університет управління та права за спеціальністю "Державна служба". Працює начальником юридичного відділу Державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності". Член Всеукраїнської громадської організації "Асоціація цивілістів України". Засновник та голова Громадської організації "Європейський науково-дослідний інститут права". Бочкарьова Оксана Валеріївна. Округ 188. Народилася 21 лютого 1976 року в Хмельницькому. Закінчила лікувальний факультет у Буковинській державній медичній академії та інтернатуру за спеціальністю "Акушерство та гінекологія". Випускниця Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Головний лікар Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни. Копанчук Олена Євгенівна. Округ 189. Народилася 1 листопада 1978 року у Львові. Закінчила економічний факультет у Подільському державному аграрно-технічному університеті та юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Магістр державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Адвокат. Керівник адвокатського об’єднання. Жмеренецький Олексій Сергійович. Округ 190. Народився 28 жовтня 1986 року в м. Ухта, Республіка Комі (Росія). Закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю "Інформаційні технології проектування" та Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Електронне урядування". Спеціалізується на впровадженні інноваційних технологій. Працює заступником голови правління благодійної організації "Благодійний фонд "КОЛО". Раніше був заступником директора державного підприємства "Національний проект "Чисте місто" з питань запровадження індустріальних парків в Україні. Потапова Марина Валеріївна. Округ 191. Народилася 1 серпня 1974 року в Могильові (Білорусь). Закінчила Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". Адвокат. Здійснює діяльність в галузі права як фізична особа-підприємець. Гуменюк Василь Васильович. Округ 192. Народився 18 травня 1989 року в Ярмолинцях Хмельницької області. Закінчив Вінницький соціально- економічний інститут вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", спеціальність – "Менеджмент організацій". Директор комунального закладу "Центр культури та дозвілля". Раніше був директором Ярмолинецького будинку культури. Марчук Ігор Петрович. Округ 193. Народився 17 лютого 1969 року в Кам’янець-Подільському Хмельницької області. Закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію за спеціальністю "Менеджмент організацій" та здобув кваліфікацію менеджера-економіста. Працював на керівних посадах у комерційних компаніях.

Черкасская область

Шпак Любов Олександрівна. Округ 194. Народилася 19 липня 1980 року в Києві. Закінчила Черкаський державний технологічний університет. Ректор у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту. Арсенюк Олег Олексійович. Округ 195. Народився 21 серпня 1986 року в Черкасах. Закінчив Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького за спеціальністю "Економіка підприємства". Комерційний директор підприємства. Активіст ГО "Асоціація інтелектуальних видів спорту України", ГО "Спортивний клуб "Вулкан", ГО "Суспільна реформа". Стріхарський Андрій Петрович. Округ 196. Народився 4 серпня 1981 року у місті Олександрія Кіровоградської області. Закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво". Директор лізингової компанії. Скічко Олександр Олександрович. Округ 197. Народився 28 квітня 1991 року у Черкасах. Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка". Засновник продакшн-компанії Stream Production. Ведучий програми "Зірковий шлях" на ТРК "Україна". Співпрацює із благодійними фондами "Обираємо майбутнє разом", "Таблеточки", "Квітна", "ManusDei".Член наглядової ради заводу з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" на "Засновник продакшн-компанії Stream Production Д'яченко Наталія Олександрівна. Округ 198. Народилася 4 травня 1979 року у місті Антрацит Луганської обл. Навчається в Східноєвропейському університеті на факультеті економіки та менеджменту. Начальник відділу РП та ЗД на комунальному підприємстві. Громадська діячка. Нагорняк Сергій Володимирович. Округ 199. Народився 13 травня 1982 року в смт Попільня Попільнянського району Житомирської області. Закінчив Київський національний університет ім.Тараса Шевченка за спеціальністю "Економіка підприємства". Підприємець, директор підприємства з роздрібної торгівлі. Воронцова Олена Володимирівна. Округ 200. Народилася 26 грудня 1981 року у місті Кропивницький. Закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю "Правознавство". Адвокат. Підприємець у галузі права.

Черновицкая область

Лис Олена Георгіївна. Округ 201. Народилася 15 червня 1971 року в селі Бродок в Білорусі. Отримала спеціальність "Вчитель початкових класів, практичний психолог" у Чернівецькому національному університеті. Вчитель початкових класів НУШ у Чернівецькій гімназії №2 Чернівецької міської ради, СШ І ст.№35. Заремський Максим Валентинович. Округ 202. Народився 26 вересня 1991 року в Могильові в Білорусі. Навчався в Буковинському університеті, а також у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича за спеціальністю "Право". Начальник відділу планування, оперативного чергування, зв'язку та оповіщення Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації. Громадський діяч - засновник низки фітнес-проектів та щорічного спортивного фестивалю. Мазурашу Георгій Георгійович. Округ 203. Народився 17 квітня 1971 року в селі Круп’янське Глибоцького району Чернівецької області. Закінчив Чернівецький механіко-технологічний технікум, потім – Чернівецький національний університет за спеціальністю "Державна служба". З 2014 до 2018 року був членом виконкому Чернівецького обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Директор Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", журналіст. Божик Валерій Іванович. Округ 204. Народився 27 березня 1971 року в селі Кадубівці Заставнівського району Чернівецької області. Закінчив Чернівецький національний університет за спеціальністю "Правознавство". Адвокат. Має великий досвід роботи на керівних виборних посадах в органах адвокатського самоврядування.

Черниговская область

Семінський Олег Валерійович. Округ 205. Народився 20 грудня 1973 року в Білій Церкві Київської області. Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу за спеціальністю "Гірничий інженер з видобування нафти та газу". Директор будівельного підприємства. Поляков Антон Едуардович. Округ 206. Народився 11 листопада 1987 року в Чернігові. Закінчив Чернігівський колегіум № 11. Приватний підприємець. Голова ГО "Український центр протидії злочинності та корупції". Зуєв Максим Сергійович. Округ 207. Народився 14 квітня 1982 року в Кустанаї, Казахстан. Підприємець у сфері рекламно-інформаційних послуг. Панченко Антон Олександрович. Округ 208. Народився 5 вересня 1995 року в Чернігові. Закінчив Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Право". Приватний підприємець-аграрій. Зуб Валерій Олексійович. Округ 209. Народився 4 березня 1970 року у Варві Чернігівської області. Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. Генеральний директор КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології". Член правління асоціації онкологів України. Пахомов Дмитро Анатолійович. Округ 210. Народився 19 січня 1986 року в Прилуках Чернігівської області. Навчався в Національній академії управління на факультеті "Фінанси, банківська справа". Приватний підприємець.

Киев

Юрченко Олександр Миколайович. Округ 211. Народився 23 липня 1988 року у Києві. Закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут післядипломної освіти за спеціальністю "Правознавство", а також Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", факультет інженерних технологій, кафедра дизайну. Громадський активіст. Перебийніс Максим Вікторович. Округ 212. Народився 11 грудня 1974 року у Києві. Закінчив Дніпропетровську державну медичну академію за спеціальністю "Лікувальна справа", а також інтернатуру в Національному медичному університеті ім. О. Богомольця за спеціальністю "Анестезіологія та реанімація". Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичного центру "Борис", лікар-анестезіолог, за сумісництвом – асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. Богомольця. Дубнов Артем Васильович. Округ 213. Народився 30 серпня 1988 року у Києві. Закінчив стоматологічний факультет Національного медичного університету ім. О.Богомольця за спеціальністю "Cтоматологія" та інтернатуру із загальної стоматології на базі Національної академії післядипломної освіти лікарів ім. П. Шупика. Також закінчив юридичний факультет Університету економіки та права "КРОК" за спеціальністю "Господарське право". Лікар-стоматолог-хірург у ТОВ "Клініка Дубнової "СтоматологіЯ". Президент Всеукраїнської громадської організації "Асоціація імплантологів України". Швець Сергій Федорович. Округ 214. Народився 13 червня 1976 року у Черкасах. Закінчив Національний Університет "Києво-Могилянська академія" за фахом "Культурологія". Спеціальний кореспондент та ведучий у ТОВ ТРК "Студія 1+1". Яременко Богдан Васильович. Округ 215. Народився 25 вересня 1971 року у Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Філолог, викладач української мови та літератури". Дипломат. Голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ". Обіймав посаду генерального консула України у Стамбулі та постійного представника України при Організації Чорноморського економічного співробітництва. У 2014 році звільнений з державної служби за власним бажанням. Забуранна Леся Валентинівна. Округ 216. Народилася 22 серпня 1981 року у Києві. Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Економіка підприємства". Доктор економічних наук. Професор кафедри менеджменту імені професора Й.Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України. Член Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Експерт науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України. Безугла Мар’яна Володимирівна. Округ 217. Народилася 17 травня 1988 року у Києві. Закінчила Національний медичний університет ім. О.Богомольця, перший медичний факультет, "Лікувальна справа" та інтернатуру за спеціальністю "Внутрішні хвороби". Також закінчила Українську військово-медичну академію за спеціалізацією "Загальна практика – сімейна медицина", Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США "Охорона здоров’я та маргіналізовані популяції" та має спеціалізацію "Організація і управління охороною здоров’я". Керівник програми "Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил України" у Міністерстві оборони України. Гурін Дмитро Олександрович. Округ 218. Народився 24 березня 1982 року у Хмельницькому. Закінчив Приазовський державний технічний університет. Підприємець. Громадський діяч, займається проектами у сфері архітектури та містопланування. Тищенко Микола Миколайович. Округ 219. Народився 17 травня 1972 року у Києві. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут (тепер – Київський національний університет будівництва і архітектури) за спеціальністю "Інженер-механік". Генеральний директор ТОВ "ВКФ "РИМІД", співзасновник ТОВ "Компанія "Конкорд". Телеведучий. Громадський діяч. Ресторатор. Бондар Ганна Вячеславівна. Округ 220. Народилася 23 лютого 1975 року у Києві. Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва й архітектури за спеціальністю "Мистецтвознавець", а також Київський національний університет будівництва і архітектури і Національний університет "Львівська Політехніка" за спеціальністю "Архітектор". Генеральний директор директорату технічного регулювання у будівництві Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Громадська діячка. Заслужений архітектор України. Декілька років займається проектами розвитку Подільського району. Пуртова Анна Анатоліївна. Округ 221. Народилася 15 квітня 1982 року у Дніпропетровську (Дніпро). Закінчила Дніпровський національний університет, юридичний факультет та факультет міжнародної економіки. Займалася підприємницькою діяльністю за напрямком інформаційних технологій та діджитал. Розробляє концепцію електронної освіти. Грищук Роман Павлович. Округ 222. Народився 27 серпня 1989 року у Києві. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Медичні прилади і системи". Приватний підприємець. Художній керівник студії "Мамахохотала". Номінант премії TOP 30 UNTIL 30 від KyivPost (2018 р.) Увійшов до списку "Топ 30 українців до 30, які досягли успіху в своїх сферах діяльності" за версією журналу Forbes. Буймістер Людмила Анатоліївна. Округ 223. Народилися 5 листопада 1985 року у Москві (Росія). Закінчила МДІМВ за спеціальністю "Міжнародне публічне право" та Лондонську бізнес-школу за спеціальністю "Корпоративні фінанси: Оцінка бізнесу, ризик, реструктуризація". Директор та голова наглядової ради Гданської суднобудівної верфі (Польща). З квітня 2018 року займається консультаціями у сфері альтернативної енергетики та сталого розвитку.

Как сообщали Українські Новини, согласно предвыборным рейтингам, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать почти 50% украинцев на выборах Верховной Рады.

Ранее партия заявляла о намерении выдвинуть 199 кандидатов по мажоритарным округам на внеочередные выборы в Раду.