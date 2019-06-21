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21 июня 2019, пятница, 22:00 69
Верховная Рада и партии 2019-06-21T22:11:43+03:00
Українські Новини
Популярный КВНщик Сивохо баллотируется в Раду от партии Зеленского

Популярный КВНщик Сивохо баллотируется в Раду от партии Зеленского

Сергей Сивохо Фото:facebook.com/serge.bohlen
Сергей Сивохо Фото:facebook.com/serge.bohlen

Партия "Слуга народа", которая ранее раскрыла список ее кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля, намерена выдвинуть артиста Сергея Сивохо кандидатом в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу №49 в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Сергей Сивохо окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности «менеджмент организаций» и металлургический факультет Донецкого политехнического института.

Работал креативным продюсером ООО «Квартал 95», был творческим директором Украинской телерадиокомпании.

Кроме того, Сивохо занимается благотворительной деятельностью.

Как сообщали Українські Новини, партия "Слуга народа" намерена выдвинуть футболиста Артема Федецкого кандидатом в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу №118 во Львовской области.

Тем временем, был публикован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук возглавили список "Слуги народа".

Также от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.

Больше новостей о: Внеочередные выборы ВР Партия "Слуга народа" Сергей Сивохо

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