Популярный КВНщик Сивохо баллотируется в Раду от партии Зеленского

Партия "Слуга народа", которая ранее раскрыла список ее кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля, намерена выдвинуть артиста Сергея Сивохо кандидатом в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу №49 в Донецкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы партии в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\nСергей Сивохо окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности «менеджмент организаций» и металлургический факультет Донецкого политехнического института.\r\nРаботал креативным продюсером ООО «Квартал 95», был творческим директором Украинской телерадиокомпании.\r\nКроме того, Сивохо занимается благотворительной деятельностью.\r\nКак сообщали Українські Новини, партия "Слуга народа" намерена выдвинуть футболиста Артема Федецкого кандидатом в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу №118 во Львовской области.\r\nТем временем, был публикован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук возглавили список "Слуги народа".\r\nТакже от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.