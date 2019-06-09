Від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков

Актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков балотується у Верховну Раду по мажоритарному округу №31 від партії "Слуга народу" у Кривому Розі Дніпропетровської області, журналіст Олександр Дубинський - по округу №94 в Київській області.

Про це повідомив модератор з'їзду "Слуги народу", який проходить сьогодні в Києві, передають Українські новини.

Також він зазначив, що в Києві по округу №211 балотується доктор Максим Твердинів, по округу №218 - урбаніст Дмитро Гурін.

Як повідомляли Українські новини, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія і Галина Янченко очолили список політичної партії "Слуга народу" на позачергових виборах депутатів Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

"Слуга народу" отримала 3,5 тис. заявок від бажаючих балотуватися у Верховну Раду по мажоритарних округах. А на з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою.