На выборах уверенно лидирует "Слуга народа", а "Голос" Вакарчука на последнем проходном месте

47,6% респондентов, опрошенных Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS и Комитетом избирателей Украины (КИУ), которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность", 8,7% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" и 6,8% - партию "Голос" на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

5%-й барьер преодолевают 5 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

Кроме того, 4,1% респондентов готовы проголосовать за партию "Сила и честь", 2,7% - за "Гражданскую позицию" и 2,2% - за Радикальную партию Олега Ляшко.

При этом 55,8% респондентов ответили, что полностью уверены в том, что пойдут на выборы, если они пройдут 21 июля, 23,3% - скорее уверены, 8,1% - скорее не уверены, 10,4% - совсем не уверены, 2,5% - отказались ответить.

Опрос проводился с 14 июня по 19 июня среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українські Новини, "Голос" пробился в тройку рейтинга партий, а "Слуга народа" ухудшила позиции.

Согласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.