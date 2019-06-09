"Слуга народа" назвал количество своих мажоритарщиков

Партия "Слуга народа" намерен выдвинуть 199 кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам на внеочередных выборах 21 июля.

Об этом сообщил на брифинге лидер партии Дмитрий Разумков.

"По мажоритарке мы выделим 199 кандидатов", - сказал он.

Лидер "Слуги народа" заявил, что было получено более 3 тыс. заявлений на кандидаты в депутаты по мажоритарным округам.

Разумков отметил, что "Слуга народа" проведет дополнительный съезд.

"Что касается партийного списка - он будет гораздо больше, чем 100. Он будет представлен на сайте и будет такая процедура "пост-праймериз", которая даст нам возможность изучить всех людей, которые там есть, если по кому-то будет найден серьезный негатив... Мы будем изучать информацию журналистов, общественников и если окажется, что он будет недостоен представлять украинское общество - мы его уберем", - отметил Разумков.

Политик отметил, что список можно менять до 8 июля, а съезд для утверждения кандидатов пройдет до вторника.

Как сообщали Українські новини, актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков баллотируется в Раду по мажоритарному округу №31 от партии "Слуга народа" в Кривом Роге Днепропетровской области, журналист Александр Дубинский - по округу №94 в Киевской области.

Тем временем опубликован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа".

Кроме того, согласно соцопросам, "Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь".