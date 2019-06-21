Футболист Федецкий баллотируется в Раду от "Слуги народа"

Партия "Слуга народа", которая ранее раскрыла, кто вошел в список ее кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля, намерена выдвинуть футболиста Артема Федецкого кандидатом в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу №118 во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии в мессенджере Telegram, передают Українські Новини.

Артем Федецкий закончил Луцкий институт развития человека высшего учебного заведения "Открытый международный университет развития человека "Украина"" по специальности "маркетинг".

Футболист-профессионал футбольного клуба "Карпаты", игрок Национальной футбольной сборной.

Кроме того, в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии указано, что по округу №118 также баллотируется как самовыдвиженец Богдан Дубневич, бывший депутат от фракции "Блок Петра Порошенко".

Как сообщали Українськi Новини, опубликован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук возглавили список "Слуги народа".

Также от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.