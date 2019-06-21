Футболист Федецкий баллотируется в Раду от "Слуги народа"

Партия "Слуга народа", которая ранее раскрыла, кто вошел в список ее кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля, намерена выдвинуть футболиста Артема Федецкого кандидатом в депутаты Верховной Рады по мажоритарному округу №118 во Львовской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы партии в мессенджере Telegram, передают Українські Новини.\r\nАртем Федецкий закончил Луцкий институт развития человека высшего учебного заведения "Открытый международный университет развития человека "Украина"" по специальности "маркетинг".\r\nФутболист-профессионал футбольного клуба "Карпаты", игрок Национальной футбольной сборной.\r\nКроме того, в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии указано, что по округу №118 также баллотируется как самовыдвиженец Богдан Дубневич, бывший депутат от фракции "Блок Петра Порошенко".\r\nКак сообщали Українськi Новини, опубликован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук возглавили список "Слуги народа".\r\nТакже от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.