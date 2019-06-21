Петиция о сокращении Рады до 100 депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о сокращении количества депутатов Верховной Рады до 100 набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.

"Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек", - сказано в ней.

Администрация Президента должна приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.

Скриншот: сайт Президента Украины

Как сообщали Українськi Новини, петиция за отставку Авакова собрала половину необходимого количества подписей всего за 2 дня. Зеленский ответил на петицию об увольнении Авакова.

Также петиция об отмене петиции за отставку Зеленского набрала 25 тысяч голосов, а ранее петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество голосов всего за сутки. Зеленский ответил на петицию за его отставку.